In Wien haben zwei Passanten einen blutüberströmten Mann auf der Straße gefunden.

© Scheriau

Zwei Passanten haben am Sonntagabend in Wien-Donaustadt einen blutüberströmten Mann gefunden, der auf dem Boden lag, gefunden. Laut Polizeisprecher Harald Sörös wies der 49-Jährige schwerste Bauchverletzungen auf. Die Zeugen alarmierten sofort die Polizei und die Wiener Berufsrettung. Die Einsatzkräfte brachten den Verletzten in ein Krankenhaus.

Der Tatort befand sich in der Nähe des Paischer-Wassers. Die Wiener Polizei ersucht Personen, die am Sonntag im Zeitraum zwischen 17.15 und 18.30 Uhr in der Nähe des Tatorts unterwegs waren und etwas gesehen haben, sich beim Landeskriminalamt Wien – Außenstelle Nord – unter der Telefonnummer 01/31310/67800 zu melden.

Die Passanten entdeckten den verletzten Mann in der Nähe des Paischer-Wassers im 22. Wiener Gemeindebezirk Foto © LPD Wien/Google

Der Mann soll auf seiner Spazierrunde gewesen sein, als er plötzlich von einem Unbekannten mit einem Messer attackiert wurde. Das Motiv war vorerst völlig unklar.

Lebensgefahr bestand laut dem Polizeisprecher Montagfrüh nicht.