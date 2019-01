Kleine Zeitung +

Gewalt gegen Frauen Psychiater Haller: "Dann sucht der Mann die todsichere Lösung"

Schon in den ersten Tagen des neuen Jahres wurden vier Frauen in Österreich Opfer eines Mordes. Europaweit gibt es bei uns die meisten weiblichen Mordopfer. Was läuft da falsch in unserer Gesellschaft? Das fragten wir Psychiater Reinhard Haller.