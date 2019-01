Facebook

Ein Trio, das durch Betrügereien mit Teppichen in mehreren Bundesländern seit Dezember 2015 mindestens 1,3 Millionen Euro ergaunert hat, wird von der Exekutive weiterhin gesucht. Bekannt sind bisher 160 Geschädigte, teilte die Landespolizeidirektion Niederösterreich in einer Aussendung mit. Lichtbilder der Männer - zwei Franzosen und ein Österreicher - wurden am Freitag erneut veröffentlicht.