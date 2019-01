Facebook

Die Wettersituation an Österreichs Alpennordseite bleibt weiter prekär: Mehrere Lawinen sind am Montagabend bzw. in der Nacht auf Dienstag auf Tiroler Straßen abgegangen. In der Raumsau ist ein evakuiertes Hotel von einer Lawine getroffen worden. In Teilen der Obersteiermark herrschte Dienstagfrüh laut Warndienst "große" bzw. "erhebliche" Lawinengefahr. Ersteres galt für die Nordalpen von Dachstein bis Rax, Schladminger Tauern, Hochschwab und Mariazellerland. Warnstufe drei galt für Seetaler Alpen, Gleinalm, Koralm, Grazer Bergland und die obere Oststeiermark.

Die Helfer, darunter jene des Bundesheeres, werden an ihre körperlichen Grenzen gebracht, wie z.B. ein Video des Heeres aus Eisenerz zeigt.

Bis Dienstagvormittag erwartete die ZAMG an der Nordseite der Alpen nochmals verbreitet 20 bis 40 Zentimeter Neuschnee. Ganz im Westen, wie am Arlberg, dürften rund 50 Zentimeter Schneehöhe hinzukommen, im Bereich der Hohen Tauern 60 bis 70 Zentimeter. Zum Nachmittag hin klingen Schneefall und Regen am Dienstag ab und die Wolken können auflockern. Der Wind ist besonders auf den Bergen anfangs noch kräftig bis stürmisch und wird zum Abend hin schwächer.

Bis Montagfrüh hat es an der Nordseite der Alpen innerhalb von 24 Stunden verbreitet wieder zwischen 20 und 60 Zentimeter Neuschnee gegeben. Zeitweise regnete es auch bis in höhere Lagen, informierte die Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG). Besonders auf den höheren Bergen von Vorarlberg und Tirol gab es stellenweise sogar zwischen 80 und 100 Zentimeter Schneefall.

Wieder große Neuschneemengen

Am Mittwoch und Donnerstag scheint zumindest zeitweise die Sonne und es schneit oder regnet wenig bis gar nicht. Der Freitag sieht aus momentaner Sicht etwas wechselhafter aus, bringt aber keine größeren Neuschneemengen.

Aufgrund der wieder anhaltenden Schneefälle ist die Situation im Nordalpenraum weiterhin prekär:

Dank der Wetterbesserung sind am Dienstagvormittag in Lech am Arlberg erste Maßnahmen ergriffen worden, um mit der Suche nach dem vierten seit Samstag vermissten Skifahrer beginnen zu können. Noch am Vormittag startete der Hubschrauber zu einem Erkundungsflug zum Kegel der Lawine, die am Samstag bereits drei Todesopfer gefordert hatte.





erste Maßnahmen ergriffen worden, um mit der Suche nach dem vierten seit Samstag vermissten Skifahrer beginnen zu können. Noch am Vormittag startete der Hubschrauber zu einem Erkundungsflug zum Kegel der Lawine, die am Samstag bereits drei Todesopfer gefordert hatte. Am Dienstag waren noch mehrere Vorarlberger Ortschaften von der Außenwelt abgeschnitten, darunter Lech, Zürs und Stuben am Arlberg. Auch das hintere Montafon sowie der hintere Bregenzerwald waren weiterhin nicht auf dem Straßenweg erreichbar. Es wurde aber damit gerechnet, dass im weiteren Tagesverlauf eine Aufhebung zumindest einiger Straßensperren möglich sein könnte.





von der Außenwelt abgeschnitten, darunter Lech, Zürs und Stuben am Arlberg. Auch das hintere Montafon sowie der hintere Bregenzerwald waren weiterhin nicht auf dem Straßenweg erreichbar. Es wurde aber damit gerechnet, dass im weiteren Tagesverlauf eine Aufhebung zumindest einiger Straßensperren möglich sein könnte. In Oberösterreich rechnet man beim Landesfeuerwehrkommando damit, neun Flüge zur Erkundung und Lawinensprengung durchführen zu können. Insgesamt entspanne sich die Lage, hieß es im APA-Gespräch. Rund 240 Feuerwehrler rückten aus. 450 Soldaten waren im Einsatz, um in den Bezirken Gmunden und Kirchdorf noch viele Dächer vom Schnee zu befreien.

In Salzburg sollte sich die Wetterlage im Laufe des Dienstags merklich entspannen. Die Schneefälle nahmen allmählich ab, weiter sehr problematisch blieb allerdings die Lawinengefahr. Der Katastrophenschutz des Landes hoffte am Vormittag auf ehestmögliches Flugwetter, um die Lage aus der Luft beurteilen zu können. In der Früh waren im Bundesland 14 Gemeinden nicht auf der Straße erreichbar.





sollte sich die Wetterlage im Laufe des Dienstags merklich entspannen. Die Schneefälle nahmen allmählich ab, weiter sehr problematisch blieb allerdings die Lawinengefahr. Der Katastrophenschutz des Landes hoffte am Vormittag auf ehestmögliches Flugwetter, um die Lage aus der Luft beurteilen zu können. In der Früh waren im Bundesland 14 Gemeinden nicht auf der Straße erreichbar. Auch am Dienstag haben die starken Schneefälle der vergangenen Tage zu Stromausfällen in Tirol geführt. Rund 500 Haushalte in sieben Gemeinden waren am Vormittag laut Angaben der Tinetz in ganz Tirol betroffen. Es wurden 25 ausgefallene Trafostationen verzeichnet.





geführt. Rund 500 Haushalte in sieben Gemeinden waren am Vormittag laut Angaben der Tinetz in ganz Tirol betroffen. Es wurden 25 ausgefallene Trafostationen verzeichnet. Eine große Lawine hat Dienstagfrüh den nördlichen Ortsrand von Ramsau am Dachstein erreicht und zwei Beherbergungsbetriebe erfasst, das Apartmenthaus Sonne und den Kirchenwirt Pehab. In beiden Objekten befanden sich entgegen ersten Meldungen rund 60 Gäste, sie wurden unverletzt in umliegende Beherbergungsbetriebe gebracht. Laut Einsatzkräften könnte eine weitere Lawine abgehen.Die Lawine hatte sich vor 1.00 Uhr im Bereich Eiskar nahe der Scheichenspitze (2667 Meter Seehöhe) im Dachsteinmassiv auf einer Höhe von rund 2600 Meter gelöst, wie von der Bezirkshauptmannschaft Liezen mitgeteilt wurde. Nach einem Abrutschen über rund 1400 Höhenmetern erreichten die Schneemassen beim Klanglift-Eiskarlift im einigermaßen flachen Bereich den Ortskern von Ramsau und beschädigten dabei das Haus Sonne und den Kirchenwirt.

Lesen Sie hier, wie es um die Steiermark steht.

In Kärnten herrscht hingegen einer der bisher trockensten Winter.

Der Live-Blog liefert laufend Neues zur Schneelage in allen Bundesländern:

So wird das Wetter

Bilder aus den betroffenen Gebieten

