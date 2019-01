Laut ersten Meldungen ist eine tote Frau in einem Park in Wiener Neustadt entdeckt worden.

Nach dem Fund der Leiche einer jungen Frau in einem Park in Wiener Neustadt war am frühen Sonntagnachmittag die Spurensicherung im Gange. Details zur Toten und zum Ort des Geschehens wurden von der Polizei vorerst nicht bekannt gegeben. "Wir müssen unsere Leute jetzt arbeiten lassen", sagte Sprecher Johann Baumschlager zur APA. Laut Medienberichten wurde die Leiche im Anton-Wodica-Park gefunden.

Der bisher unbekannte Täter versuchte offensichtlich, das Opfer mithilfe von Blättern und Ästen im Park im Stadtgebiet Wiener Neustadt zu verstecken, teilte die Landespolizeidirektion Niederösterreich mit. Laut den Niederösterreichischen Nachrichten soll das Opfer erst 16 Jahre alt gewesen sein.

In Niederösterreich ereigneten sich zuvor innerhalb einer Woche bereits zwei Bluttaten. Am Dienstag war eine 40 Jahre alte vierfache Mutter in Amstetten erstochen worden, am Mittwochabend wurde eine 50-jährige Frau in Krumbach erstochen. Ihr 42-jähriger Ex-Freund gestand die Tat.