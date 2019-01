Facebook

Säuberung der Dächer im Bundesland Salzburg © APA/BARBARA GINDL

Nach einer kurzen Atempause am Freitag, kehrt der wilde Winter am Samstag wieder. Große Neuschneemengen werden allerdings erst für den Sonntag erwartet. Einmal mehr ist die Nordseite der Alpen von Vorarlberg bis ins Mostviertel vom Neuschneezuwachs betroffen.

Dazu kommt erneut kräftiger Wind auf, der den Neuschnee stark verweht. Damit kann auch die Lawinengefahr wieder deutlich steigen. Die Einsatzkräfte sind gerüstet. Die oberösterreichischen Feuerwehren etwa, haben für das bevorstehende Wochenende ein Großaufgebot fixiert. Katastrophenzüge aus den Bezirken Braunau, Eferding, Grieskirchen, Linz-Land, Steyr-Land, Vöcklabruck und Wels-Land werden am Samstag zur Unterstützung in die betroffenen Gebiete Ebensee, Gosau, Rosenau, Spital, und Oberwang verlagert, kündigte das Landesfeuerwehrkommando Freitagabend an.

Ähnliche Vorbereitungen wurden in den betroffenen Bundesländern Tirol, Vorarlberg, Salzburg und Niederösterreich getroffen.

Die Schneepause wurde auch genutzt, um Bäume von ihrer Schneelast befreit. Dieser sogenannte "Down Wash" wird von Hubschraubern des Bundesheeres erledigt, hier ein Video aus Kitzbühel:

So wird das Wetter

Am Sonntag beginnt es laut der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (Zamg) an der gesamten Nordseite der Alpen wieder stärker zu schneien und zu regnen. Von Sonntag bis Dienstag Vormittag kommen im Gebiet von Vorarlberg über Nordtirol und Salzburg bis hin zur Dachstein- und Hochkar-Region verbreitet zwischen 20 und 100 Zentimeter Neuschnee zusammen. Die höchsten Werte sind vor allem ganz im Westen zu erwarten, besonders von Vorarlberg über das Außerfern bis ins Karwendelgebiet.

Auf den Bergen kommen von Sonntag bis Dienstag rund 100 bis 150 Zentimeter Neuschnee zusammen, ganz im Westen vereinzelt bis zu 200 Zentimeter, etwa am Arlberg, heißt es in einer Aussendung der Zamg.

Am Dienstag werden Schneefall und Regen im Laufe des Tages schwächer, und für Mittwoch zeichnet sich derzeit eine Niederschlagspause mit recht sonnigem Wetter ab. Donnerstag und Freitag bringen nach dem aktuellen Stand der Prognosen höchstens geringe Neuschnee- und Regenmengen.

Bilder aus den betroffenen Gebieten

Leichte Entspannung in Tirol und Vorarlberg

Nach den massiven Schneefällen der vergangenen Tage hat sich die Situation in Tirol und Vorarlberg zwischenzeitlich leicht entspannt. Die Lawinenwarnstufe wurde von den Experten in den beiden westlichen Bundesländern verbreitet auf die "Stufe 3" der fünfteiligen Skala herabgesetzt. Für Wintersportler herrschten aber dennoch kritische Verhältnisse abseits der gesicherten Pisten.

Denn in den vergangenen Tagen hätten sich in allen Expositionen umfangreiche Triebschneeansammlungen gebildet. Diese können oft mit geringer Belastung ausgelöst werden, warnten die Experten des Tiroler Lawinenwarndienstes. Zudem können Lawinen im Altschnee ausgelöst und vereinzelt groß werden. Ungünstig seien vor allem Übergänge von wenig zu viel Schnee. An Triebschneehängen und an sehr steilen Sonnenhängen seien auch einzelne spontane Lawinen möglich.

Ähnlich ist die Situation im Ländle, wo Gefahrenstellen vor allem oberhalb von 2.000 Metern im kammnahen, windbeeinflussten Steilgelände sowie in eingewehten Rinnen und Mulden zu finden waren. Anzahl und Umfang nahmen mit Höhe und mit Windeinfluss untertags zu. Es reiche schon ein einzelner Wintersportler, um Schneebrettlawinen auszulösen. Unerfahrene in der Lawinen- und Geländebeurteilung sollten daher die gesicherte Pisten nicht verlassen, so die Warnung. Unterhalb von rund 2.200 Metern seien auf sehr steilen Grashängen und Böschungen weiterhin auch kleine und mittlere Gleitschneelawinen möglich, hieß es.

Auf der Innsbrucker Nordkette wurden nach der Wetterbesserung am Samstagvormittag Lawinensprengungen durchgeführt. Tags zuvor waren diese noch unterbrochen worden. Experten wiesen daraufhin, dass bei den Sprengungen behutsam vorgegangen werden müsse.

Aus Sicherheitsgründen gesperrt war am Samstag mit der Fernpassstraße (B179) eine der wichtigsten Transitrouten nach Deutschland. Die Sperre, die den Abschnitt zwischen Bichlbach und Lermoos betrifft, wird voraussichtlich bis Dienstag 19.00 Uhr aufrecht bleiben. Die Sperre könne nur großräumig über Ehrwald und Garmisch-Partenkirchen bzw. die Inntalautobahn (A12) umfahren. Experten rechneten wegen des bevorstehenden Urlauberschichtwechsel daher mit umfangreichen Staus.

Vorarlberg: Baum fiel vor Linienbus

Durch Schneelast ist am Samstag zur Mittagszeit in Vorarlberg ein Baum knapp vor einem Linienbus mit 50 Menschen an Bord umgestürzt. Der Buschauffeur, der auf der Bödelestraße talwärts Richtung Dornbirn unterwegs war, konnte laut Polizeiangaben durch eine Notbremsung einen Zusammenstoß gerade noch verhindern.

Die Äste des Baumes beschädigten die Windschutzscheibe des Busses, verletzt wurde niemand. Der Baum blockierte allerdings die gesamte Fahrbahn. Während der Aufräumarbeiten durch die Freiwillige Feuerwehr Dornbirn war der Verkehr für 20 Minuten komplett gesperrt.

Salzburg: Feuerwehrmann stürzt von Dach

Ein Feuerwehrmann ist am Samstagvormittag in St. Gilgen im Flachgau von einem Dach gestürzt. Der Mann befreite das Dach einer Reithalle von den Schneemassen. Er dürfte auf ein Kunststoff-Lichtpaneel, das in das Dach eingearbeitet war, getreten und durchgebrochen sein. Der 30-Jährige stürzte aus sechs Meter Höhe auf den Boden der Halle und verletzte sich, berichtete die Polizei Salzburg.

Die beteiligten Einsatzkräfte leisteten Erste Hilfe. Ein Rettungshubschrauber brachte den Feuerwehrmann in das Unfallkrankenhaus Salzburg.

Vorarlberg: Bis zu zwei Meter Neuschnee sind möglich

Die Einsatzkräfte sind in Vorarlberg weiterhin in Bereitschaft geblieben. Nach derzeitigem Stand könnte in der Nacht auf Sonntag mehr Neuschnee fallen, als bisher prognostiziert. Bis zu zwei Meter seien in den Bergen möglich, hieß es seitens des Landes. In Tschagguns (Bez. Bludenz) rückte das Bundesheer indes zu einer Assistenzleistung aus.

Dort standen seit 8 Uhr zehn Mann im Einsatz, um das Dach eines Indoor-Freizeitparkes von Schnee zu befreien. Zudem wurden am Samstag erneut Erkundungsflüge durchgeführt. Neben den Hubschraubern von Polizei und Bundesheer könnten bei Bedarf auch Helikopter von privaten Betreibern kurzfristig eingesetzt werden, hieß es.

Die Lawinengefahr werde im Laufe des Sonntags wieder ansteigen. In tieferen Lagen könnten die Schneefälle in Regen übergehen. Auf den Bergen sei zudem mit anhaltendem starken Schneefall und stürmischem Wind zu rechnen. Gegen Abend soll es dann auch in den Niederungen stark windig werden. Und am Montag weiter schneien.

ÖVP-Sicherheitslandesrat Christian Gantner appellierte daher erneut an Wintersportler, auf das Verlassen der gesicherten Pisten zu verzichten: "Aufgrund der Witterungslage und der Lawinensituation herrscht unverändert hohes Risiko."

Die Schneedecke werde am Sonntag in tiefen und mittleren Lage wegen des Temperaturanstiegs und des Regens zunehmend durchfeuchtet, wodurch der Schneedruck auf die Dächer steigen werde. Auch die Gefahr von Dachlawinen werde mit der Erwärmung größer, hieß es. Erhöhte Vorsicht sei aber auch bei Spaziergängen im Wald geboten. Denn dort werde die Schneelast immer wieder zu umstürzenden Bäumen und abbrechenden Ästen führen.

37 Erkundungsflüge in Tirol

In Tirol haben die Behörden 37 Erkundungsflüge unternommen. Dabei habe sich gezeigt, dass "die Nacht ruhig verlaufen ist und wir keine größeren Vorkommnisse zu verzeichnen haben", so Marcel Innerkofler, Leiter der Landeswarnzentrale. Heute sollen noch weitere Erkundungsflüge bzw. Downwash-Einsätze (das Befreien der Bäume von Schnee durch Helikopter, Anm.) im Tiroler Unterland durchgeführt werden.

Insgesamt standen landesweit sechs Hubschrauber zur Verfügung. Die derzeitigen Wetterprognosen zeigten, dass von heute Abend bis Dienstag mit weiterem Neuschnee zu rechnen ist - der Hauptniederschlag wird von Sonntag auf Montag erwartet, betonte Innerkofler.

Bei den Erkundungsflügen konnten die Experten viele Gleitschneelawinen auf steilen Wiesenhängen beobachten, nur vereinzelt größere Schneebrettlawinen, erklärte Patrick Nairz vom Lawinenwarndienst: "Die Altschneedecke ist kompakt. Schwachschichten für Schneebrettlawinen findet man vor allem in oberflächennahen Schichten. Diese sind für die kommenden Schneefälle bedeutsam." Die Lawinensituation bleibe auch in den kommenden Tagen "angespannt".

Zudem rieten die Experten in den schneereichen Gebieten vom Aufenthalt oder Spaziergängen im Wald bzw. auf Forststraßen ab. Die Schneelasten könnten dort zu Wipfel- und Stammbrüchen sowie zu Baumstürzen führen. Dies galt laut Elmar Rizzoli, Amtsvorstand für Allgemeine Sicherheit der Stadt Innsbruck, auch für bewaldete Gebiete im Großraum der Landeshauptstadt.

Oberösterreich: Militär und Feuerwehr räumen Dächer

In Oberösterreich sind am Samstag Militär und Feuerwehren im Pyhrngebiet und in Gosau im Einsatz gewesen, um den Schnee von gefährdeten Dächern zu räumen. Durch den einsetzenden Regen stieg der Zeitdruck. Zahlreiche Verkehrswege waren wegen Lawinengefahr, Schneedruck und umgestürzten Bäumen gesperrt, vor allem im Salzkammergut und Mühlviertel.

Das Militärkommando Oberösterreich schickte 300 Soldaten aus, um Dächer von Schnee zu befreien. Wie am Freitag arbeiteten die Helfer in Ebensee, wo es eine 50.000 Quadratmeter-Halle abzuschaufeln galt sowie in Rosenau am Hengstpass (Bezirk Kirchdorf) und Edlbach. Am Donnerstag war in Rosenau das Dach eines Holz verarbeitenden Betriebes eingestürzt. Der am Samstagvormittag einsetzende Regen würde den Schnee schwerer machen und die Situation verschärfen, erklärte Oberstleutnant Gerhard Oberreiter, Sprecher des Militärkommandos Oberösterreich.

Auch in Gosau (Bezirk Gmunden) schaufelten Militär und rund 60 Feuerwehrkräfte aus dem Bezirk Braunau Schnee von gefährdeten Dächern, berichtete die Polizei Bad Goisern auf APA-Anfrage. Die Pass Gschütt Straße zwischen Gosau und Gosauzwang bleibe voraussichtlich bis Montag gesperrt, Gosau war aber von Salzburg her erreichbar, der Pass Gschütt offen.

Der Pyhrnpass in die Steiermark war am Samstag von Spital am Pyhrn bis Liezen gesperrt, ebenso der Koppenpass und die Salzkammergutstraße (B145) zwischen Ebensee und Bad Ischl. Nach zwei Lawinensprengungen am Pyhrn und in Ebensee am Freitag herrschte am Samstag kein Flugwetter, so dass nur Flüge zur Wartung in die Werkstatt vorgenommen wurden.

Oberösterreich: 17 Verletzte und ein toter Hund

Die winterlichen Fahrverhältnisse haben am Freitag in Oberösterreich zu mehreren Autounfällen geführt. Dabei wurden 17 Menschen verletzt. Ein Hund starb nach einem Verkehrsunfall in Puchenau, berichtete die Polizei Oberösterreich.

Ein 36-Jähriger ist in einer Rechtskurve in Puchenau mit seinem Auto ins Schleudern geraten und stieß gegen den entgegenkommenden Pkw von einem 29-Jährigen. Der 36-Jährige wurde schwer verletzt. Nach dem Unfall lief der Hund des 29-Jährigen davon. Der Hundebesitzer und seine 23-jährige hochschwangere Lebensgefährtin blieben unverletzt und verließen die Unfallstelle, um ihren Hund zu suchen. Nachkommende Verkehrsteilnehmer kümmerten sich um den Schwerverletzten bis die Rettung eintraf und den Mann ins UKH brachte. In der Zwischenzeit wurde der entlaufene Hund von einem Auto angefahren und getötet. Die Besitzer fanden ihn leblos auf der Straße liegend. Die 23-Jährige wurde anschließend zur Kontrolle ins Krankenhaus gebracht, es konnten jedoch keine Verletzung festgestellt werden.

In Schenkenfelden im Mühlviertel ist ein 18-Jähriger mit seinem Auto ins Rutschen gekommen. Er bremste und verlor die Kontrolle über das Fahrzeug. Das Auto rutschte auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit dem Pkw eines 25-Jährigen. Die beiden Lenker und drei Frauen im Alter von 19, 22 und 28 Jahren, die in den Autos mitfuhren, wurden bei dem Unfall verletzt. Die fünf Verletzten wurden in das LKH Freistadt und das UKH Linz gebracht.

Vier Verletzte forderte ein Unfall in Plesching. Ein 24-Jähriger kam am Freitagabend mit seinem Auto ins Schleudern und krachte frontal gegen den Pkw einer Familie. Der 24-Jährige wurde schwer verletzt. Die 63-Jährige Lenkerin, ihr 63-Jähriger Gatte und ihr 31-jähriger Sohn erlitten leichte Verletzungen. Sie wurden in den Med Campus III gebracht. Die Pleschinger Straße war für zwei Stunden gesperrt. Unfall im oberösterreichischen Plesching Foto © APA/FOTOKERSCHI.AT/WERNER KERSCHBAUM Wegen der tiefwinterlichen Verhältnisse kam auch in Schärding in der Nacht auf Samstag ein 44-Jähriger mit seinem Auto ins Rutschen und geriet auf die Gegenfahrbahn. Das Auto prallte frontal gegen den entgegenkommenden Pkw eines 29-Jährigen. Die beiden Lenker und vier mitfahrende Personen wurden bei dem Unfall verletzt. Die Beteiligten wurden in die Krankenhäuser Ried und Passau gebracht. Die Teuflauer Landesstraße war für eineinhalb Stunden gesperrt.

In Gmunden ist in der Nacht auf Samstag ein 27-Jähriger mit sein Auto beim Flugplatz Scharnstein von der Straße abgekommen. Der Pkw überschlug sich und rutschte auf dem Dach über eine zwei Meter hohe Böschung. Ein nachkommender Autofahrer half dem 27-Jährigen aus dem Unfallauto und rief die Rettung. Der Lenker wurde leicht verletzt ins Klinikum Vöcklabruck gebracht. Ein Alkomattest ergab einen Wert von 1,9 Promille.

Salzburg: Skifahrer gerettet

Ein niederländischer Skifahrer ist am Freitagabend in Saalbach im Pinzgau von der Bergrettung aus einem Graben geborgen worden. Der 36-Jährige alarmierte die Polizei, nachdem er von der Piste abgekommen war und nicht mehr weiterkam. Der Skifahrer übermittelte seine Standortdaten via Handy und konnte so schnell hundert Meter neben der Piste gerettet werden, sagte Polizeisprecher Hans Wolfgruber.

Salzburg: Lawine gesprengt

Zwischen Weißbach und St. Martin im Pinzgau ist am Samstagvormittag eine Lawine gesprengt worden. Nun ist die B311 wieder in beide Richtungen befahrbar. Mit acht Sprengladungen wurde die Lawine beim Ofenloch ausgelöst und abgesprengt, berichtete das Land Salzburg. Der Schneedeckenaufbau ist stabil.

Insgesamt waren am Samstag vier Hubschrauber für Erkundungs- und "Downwash"-Flüge im Einsatz, hieß es vom Landeseinsatzstab. Im Pinzgau und Tennengau werden am Samstagnachmittag weitere Downwash-Flüge durchgeführt. Dabei wird mit dem Wind der Rotorblätter des Helikopters der Schnee von den Bäumen geblasen. 280 Soldaten des Bundesheeres waren im Einsatz, um Dächer vom Schnee zu befreien.

Mehrere Hauptverbindungen waren am Samstag wieder befahrbar. Kettenpflicht besteht weiterhin auf der B159 beim Paß Lueg, zwischen Filzmoos und Ramsau sowie der alten Gerlosstraße. Im Flachgau sind alle Straßen wieder offen mit Ausnahme der Gaißbergstraße, die ab Kobenzl bis zur Gaisbergspitze gesperrt ist. Lawinengefahr herrscht weiter auf der B320 von Radstadt nach Liezen beim Grimming, es gibt eine örtliche Umleitung. Die Sperren der Bahnstrecke beim Paß Lueg und in Leogang sind weiter aufrecht, es gibt überall Schienenersatzverkehr.

In der Stadt Salzburg sind am Samstag wegen der Gefahr umstürzender Bäume weiterhin sämtliche Stadtgärten, Parks, Stadtwälder, Friedhöfe, Spielplätze und die Hellbrunner Allee bis auf Weiteres gesperrt. Samstagmittag waren laut Auskunft der Salzburg AG 120 Kunden ohne Strom. Der Stromversorger hat den Bereitschaftsdienst am Wochenende erhöht. Über 200 Monteure und Techniker sind in Salzburg im Einsatz.

Die Lawinensituation im Bundesland Salzburg hat sich am Samstag durch die Wetterbesserung zwischenzeitlich entspannt. Es herrschte verbreitet Warnstufe drei der fünfstufigen Skala, meldete der Lawinenwarndienst Salzburg. Am Wochenende wird der Urlauberschichtwechsel zur Herausforderung. Die Salzburger Land Tourismus rechnet mit rund 200.000 Gästebewegungen.

"Es gibt viele Anfragen aufgrund der weltweiten Berichterstattung. Jetzt ist es wichtig, die Gäste optimal zu informieren, wie sie an ihren Ferienort gelangen", betonte Leo Bauernberer, Geschäftsführer der Salzburg Land Tourismusgesellschaft. Mit bis zu 70 Prozent Auslastung sind die Tourismusbetriebe momentan gut gebucht. In Obertauern werden bis Sonntagabend 4.000 Urlauber an- und abreisen, in Großarl 3.000. Im Gasteiner Tal sind derzeit 10.000 Betten belegt, Saalbach-Hinterglemm rechnet mit 13.000 Gästen.

Viele Hauptverkehrsverbindungen konnten am Freitag wieder geöffnet werden. Der Wintersportort Obertauern im Pongau wird auch am Samstag voraussichtlich von 7 bis 18 Uhr sowohl aus Tweng als auch aus Untertauern erreichbar sein. Am Samstag waren nur noch 250 Menschen in Salzburg von der Außenwelt abgeschnitten, unter anderem am Birgkarhaus bei Dienten, einem Ortsteil von Adnet oder im Bereich Unterberg in Abtenau. Weißbach im Pinzgau ist von Saalfelden aus wieder erreichbar, von Lofer aus ist die B311 weiterhin gesperrt."Die Hubschrauber warten auf ein Flugfenster, um die sogenannte Ofenlochlawine absprengen zu können", sagte eine Sprecherin des Landes Salzburg zur APA.

Der Bahnverkehr am Pass Lueg zwischen Golling-Abtenau und Werfen blieb bis auf weiteres komplett gesperrt. Es wurde ein Schienenersatzverkehr eingerichtet. Die Stromversorgung im Bundesland war mittlerweile wieder weitgehend hergestellt. Freitagfrüh waren laut Auskunft der Salzburg AG rund 135 Kunden ohne Strom.

Der Samstag werde für weitere Erkundungsflüge genutzt, sagte eine Sprecherin des Landes. Am Freitag wurde die Schneepause bereits optimal genutzt, um einen guten Überblick zu bekommen. "Unsere Lawinenwarnkommissionen haben das sehnsüchtig erwartet, denn so können sie die Lage besser einschätzen", betonte Norbert Altenhofer vom Einsatzstab des Landes. Laut Lawinenwarndienst sei die Triebschneesituation durch den starken Windeinfluss weiter heikel. Schon durch einzelne Wintersportler seien Lawinenauslösungen möglich. In den niederschlagsreichreichen Zonen, wie der Osterhorngruppe, über den Hochkönig bis zum Gosaukamm bestehe zudem ein ausgeprägtes Gleitschneeproblem bis in Höhen um 2.100 m mit imposanten Anrissen. Exponierte Wege und Objekte können von spontanen Lawinen betroffen sein.

Die Wetterentspannung bleibt am Samstag nur kurz. Die Schneewarnungen der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) bleiben aufrecht. In den Abendstunden sollen die Niederschläge wieder einsetzen. Bis Montag ist erneut mit 130 Zentimeter Neuschnee zu rechnen. Die Schneefallgrenze pendelt um die 1.000 Meter Seehöhe. Windstärken von 80 km/h werden im Tal erwartet, in den Bergen 120 km/h.

Zum Problem könnte der Regen in den niederen Lagen unter 600 Meter werden. Der Landeseinsatzstab appelliert an die Bevölkerung, am Samstag die Dächer abzuschaufeln. Dabei sollen am besten Experten um Hilfe gebeten werden. Wer selber zur Schaufel greife, solle unbedingt auf Sicherheitsvorkehrungen achten. Auch die Gullys und Regenrinnen sollten freigemacht werden, damit das Wasser abrinnen kann.