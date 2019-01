Blutiges Eifersuchtsdrama Kinder flohen vor Schüssen zu Nachbarn

Ein 57-Jähriger aus Wien hat laut ungarischer Polizei am Donnerstagabend in Ungarn den Vater seiner Lebensgefährtin erschossen und drei weitere Angehörige derselben Familie, darunter seine Partnerin, teils lebensgefährlich verletzt.

Hier ereignete sich das Blutbad © (c) AP (Gyorgy Varga)

Ein 57-jähriger Wiener hat bei einem Angriff auf eine Familie im ungarischen Ort Kaptalanfa im Komitat Veszprem am Donnerstagabend ein 52-jährigen Vater erschossen und vier Frauen zum Teil lebensgefährlich verletzt. Laut Aussendung der zuständigen Polizeibehörde befanden sich die 22-jährige Lebensgefährtin des Österreichers und deren dreijährige Schwester am Freitag weiter in Lebensgefahr.

Sich selbst gerichtet

Eine 40-jährige Mutter von elf Kindern wurde durch die mehrfache Schussabgabe schwer verletzt. Eine Sechsjährige erlitt Verletzungen durch einen Brand, den der Wiener zuvor in der Wohnung der Familie gelegt hatte. Nach der Bluttat erschoss der Österreicher sich selbst.

Die Dreijährige sei mit lebensgefährlichen Kopfverletzungen in ein Spital in Györ eingeliefert und operiert worden, berichtete Direktor Laszlo Janos Tamas laut ungarischer Nachrichtenagentur MTI. Die Lebensgefährtin des Wieners und deren Mutter wurden in Spitälern in Szombathely und in Veszprem behandelt.

Die 22-Jährige war vor der Tat zu ihren Eltern zurückgekehrt und hielt sich bei ihrer Familie auf. Der Polizeibericht legte nahe, dass sie den Mann verlassen hatte.