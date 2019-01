Facebook

Nach dem tödlichen Messerangriff auf eine 50-Jährige am Mittwochabend in der Gemeinde Krumbach m Bezirk Wiener Neustadt-Land hat der 42-jährige Verdächtige im Rahmen seiner Einvernahme gestanden, teilte Polizeisprecher Heinz Holub mit. Angaben zum Motiv habe der 42-Jährige nicht gemacht. Er sollte noch am Donnerstag in die Justizanstalt Wiener Neustadt eingeliefert werden.

Der Mann habe selbst die Polizei verständigt, aber nicht gesagt, was geschehen sei, sagte der Polizeisprecher weiter. Beamte hätten das Opfer (50) vor dessen Wohnhaus entdeckt. Daraufhin sei die Alarmfahndung ausgelöst worden. Der Beschuldigte wurde an seiner Wohnadresse festgenommen.