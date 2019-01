Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© APA/dpa-Zentralbild/Bernd März

Die massiven Schneefälle haben in weiten Teilen Österreichs auch am Donnerstag angehalten. Nach wie vor waren etliche Orte in Tirol nicht erreichbar, darunter etwa Kühtai, Galtür und Hochfügen. Fast im ganzen Bundesland Salzburg bestand auch am Donnerstag große bis sehr große Lawinengefahr - kritisch ist die Situation zudem vor allem auch in der Steiermark. Während Feuerwehr, Bergrettung, Straßendienst und Bundesheer in den betroffenen Gebieten angesichts abgeschnittener Ortschaften, gesperrter Straßen, vermisster Wintersportler oder der anhaltenden Lawinengefahr im Dauereinsatz standen, ist erst für den Freitag eine vorübergehende Enstpannung prognostiziert.In Oberösterreich sind wegen der starken Schneefälle am Donnerstag mindestens 17 Schulen geschlossen geblieben. Nachdem für Freitag vorübergehend eine Wetterberuhigung in Sicht war, rechnet die oberösterreichische Bildungsdirektion in Linz, dass dann nur mehr an elf Schulen kein Unterricht stattfindet.

Auch den Touristikern bereiten anhaltende Schneefälle, starker Wind und hohe Lawinengefahr Sorgenfalten. Zahlreiche Urlaubsregionen sind über Tage hinweg von der Außenwelt abgeschnitten. "Es ist vielerorts eine Ausnahmesituation", sagte WKÖ-Tourismusobfrau Petra Nocker-Schwarzenbacher Dienstagabend vor Journalisten. Hoteliers in den betroffenen Gebieten - etwa am Arlberg, im Zillertal, im Ötschergebiet, in Obertauern und vor allem auch in der Obersteiermark haben aufgrund von Straßensperren keine Zufahrten. Das drückt auf das Geschäft. "Bei den kurzfristigen Buchungsanfragen haben wir derzeit ein Minus von 50 Prozent - das macht schon was aus, vor allem bei den Nächtigungen", berichtete die Branchensprecherin. Die Tagesausflügler und Wochenendgäste bleiben aus. "Jeder schaut aufs Wetter - die Häuser bleiben de facto leer."

Den aktuellen Stand der Dinge haben Sie hier im Überblick:

Zum zweiten Mal innerhalb von nur vier Tagen gab die ZAMG die höchste Warnstufe (rot) aus. Bis Donnerstag waren an der Nordseite der Alpen verbreitet 20 bis 60 Zentimeter Neuschnee zu erwarten, auf den Bergen auch mehr als ein Meter, so ZAMG-Meteorologe Alexander Ohms. "Das gilt vor allem für Vorarlberg, Nordtirol, Salzburg, die nördliche Obersteiermark, die Oberösterreichischen Voralpen und das Mostviertel. Außerdem weht zeitweise kräftiger, auf den Bergen teils auch stürmischer, Wind aus West bis Nordwest."

Das passierte in den letzten Tagen:

Ein Lawinenabgang in St. Anton am Arlberg hat am Mittwoch ein Todesopfer gefordert. Ein 16-Jähriger wurde im freien Skiraum von den Schneemassen mitgerissen und verschüttet. Für den Burschen kam jede Hilfe zu spät. Er konnte nur noch tot geborgen werden. Die Eltern und der Bruder mussten das Unglück mitansehen.

Bei einem Lawinenabgang auf eine Skipiste am Wildkogel in Neukirchen am Großvenediger (Pinzgau) sind am Mittwochvormittag laut Polizei drei Kinder zum Teil verschüttet worden. Mehr lesen Sie hier!

Erste Hubschrauberflüge in Salzburg möglich

Weiter waren im Bundesland rund 350 Haushalte ohne Strom. Betroffene Bewohner sind nun teilweise schon seit vier Tagen vom Leitungsnetz getrennt. In Gebieten, wo wegen der hohen Lawinengefahr Straßen gesperrt wurden oder betroffene Leitungsabschnitte nicht erreichbar sind, konnten die Techniker des Netzbetreibers aber noch immer keine Schäden reparieren.

Wie eine Sprecherin der Salzburg AG sagte, treten die Probleme lokal sehr begrenzt in einigen wenigen Gemeinden im Tennengau und im Pongau auf. So waren etwa am Rengerberg bei Bad Vigaun am Mittwoch noch 60 bis 70 Anschlüsse ohne Strom. Wie der Bürgermeister der Gemeinde zur APA sagte, seien die Bewohner zwar wohlauf, einige Häuser wurden aufgrund der Lawinengefahr aber evakuiert.

Möglichkeiten der Schnee-Entsorgung

Die Zahl der nicht versorgten Kunden habe laut Salzburg AG im Laufe der vergangenen Tage reduziert werden können - am Montagabend waren noch mehr als 500 Haushalte betroffen. "Wir haben mittlerweile auch 22 Notstromaggregate aller Größen eingesetzt, die entweder direkt beim Kunden stehen oder in das Netz einspeisen." Angesichts der Wetterlage sei es aber jederzeit möglich, dass neue Ausfälle hinzukommen.

Parallel dazu laufen - wo möglich - die Reparaturen auf Hochtouren. Erich Neuhauser, Monteur der Salzburg Netz GmbH, schilderte gegenüber der APA jedoch die Probleme bei den Einsätzen. "Wenn keine Hubschrauberflüge möglich sind, ist es schwierig, den Ort der Störungen zu finden." Er und seine Kollegen müssten teilweise Leitungsabschnitte zu Fuß abgehen, um beschädigte Stellen zu finden. Man sei dabei mit Schneeschuhen unterwegs - und trage mit Klemmen, Drähten und Verbindungsteilen mitunter einige Last am Rücken.

Zudem müssen in Leitungen hängende Äste oder Bäume oft erst umgeschnitten werden. "Nach einigen Stunden ist man körperlich an der Grenze", sagte Neuhauser. Zwar ließen sich herunterhängende Leitungen meist binnen zwei Stunden reparieren, bei einem gebrochenen Strommasten könne man derzeit aber kaum etwas machen. "Die schweren Maschinen würden im Schnee versinken."

>>>Entgelt- oder Stornopflicht: Eingeschneit oder keine Anreise möglich: Das müssen Gäste wissen

Die Salzburg AG kündigte angesichts der weiteren Schneefälle am Mittwoch an, das Personal für Reparaturen weiter aufzustocken. Zudem hat sich das Unternehmen von der "Kärnten Netz GmbH" ein Dutzend Spezialisten "geborgt". Dort, wo in den nächsten Tagen große Schneemassen erwartet werden, wurden außerdem Monteure stationiert. Damit sollen Reparaturen möglich sein, auch wenn ein Ort einmal nicht erreichbar sein sollte.

"Wir hoffen, dass die Schäden rasch wieder behoben werden können", sagte am Mittwoch eine betroffenen Landwirtin zur APA. Der Hof von Magdalena Wallinger bei St. Koloman im Tennengau ist seit Samstag wegen zahlreicher umgestürzter Bäume nicht auf der Straße erreichbar. "Seit Tagen fällt bei uns auch immer wieder der Strom aus." Es gebe aber dabei immer wieder kurze Phasen, in denen Strom fließe. "Das ist für den Warmwasserboiler, die Zentralheizung und die Gefriertruhe sehr wichtig." Licht komme von Taschenlampen und Kerzen. Das Notstromaggregat des Hofs ist hingegen dafür reserviert, die Melkmaschine für die Kühe im Stall zu betreiben.

Erste Hubschrauberflüge in Salzburg möglich:



Bürgermeister von Dienten (S) erhofft Zeitfenster

Die Experten warnen vor zahlreichen Locker- und Staublawinen sowie Schneebrettern. In den Nordalpen ab 2.200 Meter Seehöhe sei mitunter mit einzelnen, extrem großen Abgängen zu rechnen. Exponierte Verkehrswege und Objekte können davon betroffen sein. Unter 1.400 Meter Seehöhe gebe es eine starke Gleitschneeaktivität. In den neuschneereichen Gebieten seien imposante Anrisse möglich. Vereinzelt können exponierte Wege und Objekte betroffen sein.

Vor Aktivitäten abseits der gesicherten Pisten wird dringend abgeraten. Der Triebschnee sei sehr leicht zu stören und wegen der fehlenden Sicht nicht zu erkennen. Einzig im Lungau wurde heute Stufe drei (erhebliche Lawinengefahr) ausgegeben.

Lage in der Steiermark

In Teilen der Obersteiermark dürfte es wegen weiterer Schneefälle bis Freitag keine Entspannung der Lawinensituation geben. Für die Nordalpen entlang der Landesgrenze zu Salzburg, OÖ und NÖ gab es die höchste Warnstufe "sehr groß". Weiter südlich war es nicht so dramatisch, hier rangierten die Warnstufen von vier bis zwei. Hubschrauberflüge waren unmöglich, über 2.000 Menschen waren abgeschnitten.

Laut Landeswarnzentrale vom späten Mittwochvormittag sind zu den schon bisher bestehenden Straßensperren auch die Verbindung (B20) über den Seeberg von Turnau nach Gollrad dazugekommen. Auch die Präbichlpassstraße (B115) wurde wieder dichtgemacht, nachdem am Dienstag rund 100 Urlauber und Einheimische aus dem Skigebiet gebracht wurden. Neu gesperrt wurde die B71 über den Zellerrain im Mariazellerland. Allerdings wurde von den Einsatzorganisationen auch mitgeteilt, dass alles im kontrollierten Bereich sei. "Aber wir müssen auch voraus denken", sagte Patrick Dorner, Disponent der Landeswarnzentrale (LWZ), zur APA.

Videointerview Radmer: "Die Leute können mit der Situation umgehen" +

Flüge zur Erkundung oder Versorgung konnten im Oberland am Mittwoch vorerst nicht durchgeführt werden. "In Aigen im Ennstal beträgt die Horizontalsicht unter 100 Meter, nach oben ist es noch weniger. Wir haben derzeit kein Flugwetter für die Hubschrauber", sagte Oberst Christian Fiedler. Aus der Landeswarnzentrale hieß es, man habe rund 30 Flugaufträge, darunter Lebensmittellieferungen nach Radmer, eine Erkundung wegen eines Stromausfalls in Johnsbach oder Treibstofflieferungen nach Hohentauern zur Schneeräumung.

>>>Alle Entwicklungen in der Steiermark im Liveticker

Nach dem Worten von Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer (ÖVP) nach der Sitzung des Koordinationsausschusses war die Steiermark in den vergangenen Tagen hinsichtlich Wetter und Schneehöhen "zwei- bis dreigeteilt": Während in den südlichen Landesteilen wie Bad Radkersburg oder Leibnitz oft die Sonne schien und kein Schnee lag und Graz nur "angezuckert" wurde, gab es in der Weststeiermark relativ geringe Schneehöhen von bis zu einem halben Meter. Am Loser im Ausseerland lagen dagegen bis zu vier Meter Schnee. Wetterbesserung ist erst am Freitag angesagt, der starke Wind dürfte anhalten, was Hubschrauberflüge stark einschränkt.

Am Vormittag war die Zahl der abgeschnittenen Personen in der Steiermark wieder auf rund 2.250 Menschen gestiegen: Die Gesäuse Straße (B146) bei Johnsbach und Gstatterboden wieder gesperrt werden musste, sagte LWZ-Disponent Dorner. Auch die Mautstraße auf das Plateau des Stoderzinken (2.048 Meter Seehöhe) bei Gröbming wurde gesperrt. Zuvor hatten alle dort ansässigen oder in der Gastronomie beschäftigten Personen den Berg verlassen. Lediglich ein Förster war auf eigenen Wunsch oben geblieben, um Winterfütterungen für das Wild durchzuführen.

Beim Landesenergieversorger Energie Steiermark ist man laut Sprecher Urs Harnik-Lauris vorbereitet. Man halte Reparaturmannschaften und Notstromaggregate aus nicht vom Schnee betroffenen Landesteilen bereit. Problematisch könnte es werden, wenn der bisher lockere Neuschnee nass und patzig werde und dadurch brechende Bäume auf Stromleitungen stürzten. Bisher habe es allerdings nur sehr kleinräumige Stromausfälle gegeben.

Das heißt aber nicht, dass Galtür vor der Tür steht Meteorologe Alexander Podesser

Lawinengefahr in Vorarlberg steigt auf Stufe 4

Die Lawinengefahr ist in Vorarlberg in der Nacht auf Mittwoch wie vorhergesagt auf Stufe 4 (große Lawinengefahr) angestiegen. Oberhalb von 1.100 Meter betrugen die Neuschneemengen zwischen 20 (Allgäuer Alpen) und 60 Zentimeter (Kleinwalsertal). "Neu- und Triebschnee sind störanfällig und Lawinenauslösungen sind bereits mit geringer Zusatzbelastung wahrscheinlich", warnte Experte Andreas Pecl.

Er riet von Aktivitäten abseits gesicherter Bereiche dringend ab. Mit weiteren Schneefällen und Windeinfluss seien vermehrt auch Selbstauslösungen von Lockerschnee- und Schneebrettlawinen aus stark eingewehten Hangzonen zu erwarten. Angesichts der bis Donnerstag prognostizierten Niederschläge von bis zu 50 Zentimeter Neuschnee bleibe die Lawinensituation weiter angespannt, so Pecl.

Aufgrund der anhaltend großen Lawinengefahr der Stufe 4 waren am Mittwochvormittag die Arlberg-Orte Lech, Zürs und Stuben nicht auf dem Straßenweg erreichbar. Im Bregenzerwald war die Verbindung nach Schröcken und Warth gesperrt, im Montafon die Straße nach Gargellen. Bei starkem Schneefall war die Dauer der Straßensperren vorerst völlig offen.

Gesperrt waren nach Angaben des ÖAMTC aus Sicherheitsgründen unter anderem die Arlbergstraße (L197) zwischen Langen und St. Christoph sowie die Lechtalstraße (L198) zwischen der Alpe Rauz und Zürs. Ebenfalls nicht befahrbar war die Bregenzerwaldstraße (L200) ab Schoppernau.

Schneeräumung: Rechte und Pflichten +

Oberösterreich: Lawinenwarnstufe fünf

In Oberösterreich wurde die Lawinenwarnstufe für den Süden des Landes zu Mittag auf die höchste Kategorie fünf angehoben. Mehrere Skigebiete haben ganz oder teilweise den Betrieb eingestellt, auch etliche Straßen waren weiterhin gesperrt. Die Feuerwehr bereitete sich darauf vor, in größerem Umfang Dächer von den Schneemassen zu befreien, bevor diese dem Gewicht nicht mehr standhalten.

Die Schneefälle hielten weiter an: Allein in der Nacht auf Mittwoch sind rund 40 Zentimeter Neuschnee gefallen, bis zum Abend sollten erneut 30 Zentimeter dazukommen. In vielen Bereichen lagen bereits zwei bis drei Meter Schnee. Die Konsequenz: Zu Mittag wurde die Lawinenwarnstufe im alpinen Bereich auf fünf angehoben. Im Voralpenbereich herrschte weiterhin Warnstufe vier. Bei Stufe fünf können sich Lawinen von selbst lösen, zudem ist mit größeren Lawinen mit höheren Schneemengen und längeren Auslaufkegeln zu rechnen, hieß es beim Lawinenwarndienst des Landes. Sprengungen seien allerdings schwierig, weil kein Flugwetter herrsche.

Rund 50 Straßen waren am Mittwoch gesperrt, darunter auch die großen Passstraßen im Süden - Pyhrnpass, Hengstpass und Koppenpass - sowie etliche kleinere Verkehrsverbindungen, vor allem im Mühlviertel. Die Feuerwehr meldete einige Verkehrsunfälle, bei denen es galt, Autos, die von der Fahrbahn gerutscht waren, zu bergen. Unfälle mit schwerer Verletzten waren vorerst nur wenige bekannt - so war etwa in Kopfing (Bezirk Schärding) ein Lkw-Lenker von der schneeglatten Fahrbahn abgekommen und mit einem Baum kollidiert.

Auf den Straßen sorgten vor allem umgestürzte Bäume für Behinderungen: Allein bis Mittag waren laut Landeskommando rund 70 Feuerwehren mit insgesamt etwa 800 bis 900 Leuten im Einsatz. Neben Räumarbeiten und der Bergung von Fahrzeugen standen vor allem die Schneemassen auf den Dächern im Fokus. Vor allem im Bereich Rosenau (Bezirk Kirchdorf) bereitete man sich darauf vor, organisiert Dächer abzuschaufeln, bevor diese dem Gewicht des Schnees nicht mehr standhalten.

Lawinenexperte Nairz im Gespräch +

In Bad Ischl hat laut ORF-Radio Oberösterreich eine Direktorin ihren Schülern und Lehrern freigegeben, weil der Schulweg für einige zu gefährlich sei. Zudem sei zu befürchten, dass die Bahn zwischen Gmunden und Bad Ischl eingestellt werden könnte und die Pendler dann in der Schule festsitzen würden.

Bis Mittag erfüllte sich diese Befürchtung allerdings nicht. Nur die Bahnstrecken zwischen Steeg-Gosau und Obertraun sowie zwischen Bad Aussee und Stainach-Irdning blieben vorerst gesperrt, hier wurde ein Schienenersatzverkehr eingerichtet. Laut ÖBB kam es im sonstigen Netz vorerst zu keinen gröberen Verzögerungen. Es seien aber Hunderte Mitarbeiter des Winterdienstes im Einsatz, um Schienen und Weichen mit Schneepflügen, -fräsen und -bürsten freizuhalten, teilweise müsse man die Anlagen auch händisch ausschaufeln.

Auch in den Skigebieten kämpfte man mit dem Wind und - eher ungewohnt - mit zu viel Schnee: Am Krippenstein und am Kasberg war der Betrieb eingestellt, in Hinterstoder, auf der Wurzeralm und im Skigebiet Dachstein West eingeschränkt. Am Feuerkogel war zwar die Bahn auf den Berg in Betrieb, die Lifte oben standen aber still. Am Hochficht lief der Betrieb vorerst uneingeschränkt.

Weiterhin Lawinenwarnstufe 4 in Tirol

Die Lawinengefahr in Tirol blieb aufgrund der anhaltenden Schneefälle auch am Mittwoch weiterhin groß. Oberhalb der Waldgrenze herrschte "Stufe 4" der fünfteiligen Skala. Aus hoch gelegenen Einzugsgebieten müsse vermehrt mit spontanen Lawinen gerechnet werden, teilte der Lawinenwarndienst mit. Gleitschneelawinen können zu jeder Tages- und Nachtzeit abgehen, hieß es.

Mit dem Neuschnee und starkem bis stürmischen Wind würden umfangreiche Triebschneeansammlungen entstehen, vor allem im Bereich der Waldgrenze sowie oberhalb dieser. Diese Triebschneeansammlungen seien besonders in Kammlagen, Rinnen und Mulden leicht auslösbar. Die Gefahrenstellen seien zahlreich und aufgrund der schlechten Sicht kaum zu erkennen.

Mit zunehmender Höhe steige auch die Anzahl und die Größe der Gefahrenstellen. Schon in der Nacht sei die Auslösebereitschaft von spontanen trockenen Lawinen besonders oberhalb der Waldgrenze deutlich angestiegen. Zahlreiche mittlere und große spontane Lawinenabgänge seien zu erwarten. Zudem seien auch einzelne sehr große Lawinen möglich. Die Experten warnten vor Touren und Variantenfahrten.

Aufgrund von wegen der großen Schneelast umgestürzten Bäumen sind am Mittwochvormittag rund 1.000 Haushalte in Tirol ohne Strom gewesen. Laut Angaben der Tinetz war vor allem das Brixental betroffen. Im Laufe des Tages könne es vermehrt zu weiteren Stromausfällen kommen, warnte die Tinetz. Soweit es die Wettersituation zulasse, werde unverzüglich mit den Störungsbehebungen begonnen.

Auch in Innsbruck war es gegen 6.30 Uhr in den Stadtteilen Saggen, Mühlau und Arzl zu kurzen Stromausfällen gekommen. Aufgrund einer technischen Störung sei es im Umspannwerk Nord zu einer automatischen Abschaltung als Sicherheitsmaßnahme gekommen, teilten die Innsbrucker Kommunalbetriebe (IKB) mit. Auch das Kraftwerk Mühlau sei von der Abschaltung betroffen gewesen.

Das Umspannwerk Nord konnte wenige Minuten später wieder ans Netz gehen. Rund eine Stunde später kam es jedoch zu einem erneuten kurzen Ausfall, von dem rund 800 Haushalte betroffen waren. Der Großteil von Saggen und Arzl war am Vormittag bereits wieder versorgt. Rund 250 Haushalte in Mühlau waren jedoch nach wie vor ohne Strom. Es werde mit Hochdruck an der Behebung der Störung gearbeitet, hieß es.

Wegen der hohen Lawinengefahr ist Mittwochnachmittag der Zugverkehr auf der Mittenwaldbahn auch zwischen Innsbruck und Seefeld in Tirol eingestellt worden. Ab 14.45 Uhr seien bis auf Weiteres keine Fahrten möglich, teilten die ÖBB mit. Ein Schienenersatzverkehr mit Bussen von Innsbruck über Seefeld bis Scharnitz wurde eingerichtet.

Niederösterreich: Hochkar zum Katastrophengebiet erklärt

Als Katastrophengebiet gelten in der Gemeinde Göstling (Bezirk Scheibbs) die Hochkar Alpenstraße und das gesamte Skigebiet Hochkar. Wann die Verordnung aufgehoben werden kann, sei derzeit noch nicht abschätzbar.

Diese Einschätzung gelte seit dem Vormittag, berichtete Bürgermeister Friedrich Fahrnberger (ÖVP). Seitens der Bezirkshauptmannschaft, von der die Verordnung Fahrnberger zufolge erlassen wurde, gab es auf APA-Anfrage vorerst keine Stellungnahme.

Die Hochkar Alpenstraße blieb weiterhin gesperrt. "Wir haben die drei Kilometer bis zur ersten Gefahrenstelle gestern geräumt, müssen damit aber jetzt von vorne beginnen", sagte der Bürgermeister. Schneefall und umgestürzte Bäume haben die Fahrbahn demnach in der Nacht auf Mittwoch erneut unpassierbar gemacht. Im Bereich der ersten Gefahrenstelle soll am Nachmittag vom Boden aus eine Lawinenabsprengung erfolgen.

Für Freitag rechnet Fahrnberger mit einem Wetterfenster, das Hubschraubereinsätze und Lawinensprengungen an den weiteren Gefahrenstellen ermöglichen könnte. "Es dauert dann rund eineinhalb Tage, bis die Straße wieder frei ist." Aus heutiger Sicht könnten am Sonntag die angeforderten Kräfte des Bundesheeres am Hochkar eintreffen, um Wohnobjekte freizuschaufeln.

Das Skigebiet war am Montag evakuiert worden. Rund 100 Gäste, Mitarbeiter und Bewohner hatten am Nachmittag im Fahrzeugkonvoi das Hochkar verlassen.

Die Lawinensituation bleibt angespannt. In In der Rax-Schneeberggruppe herrschte weiterhin große Lawinengefahr (Stufe 4), in den übrigen Bergregionen galt Stufe 3 ("erheblich"). "Die Lawinensituation spitzt sich mit intensiven Neuschneemengen und anhaltendem Sturm weiter zu!", teilte der Lawinenwarndienst mit.

In Hohenberg im Bezirk Lilienfeld ist die Suche nach zwei seit Samstag vermissten Tourengehern auch am Mittwoch unterbrochen gewesen. Am Vormittag wurde ein Erkundungstrupp ins Gelände geschickt, um die weiteren Möglichkeiten auszuloten, sagte Michael Hochgerner von der Alpinpolizei. Der Assistenzeinsatz des Bundesheeres läuft seit Dienstagnachmittag.

Im südlichen Niederösterreich waren rund 300 Haushalte in den Bezirken Lilienfeld und Scheibbs von vorübergehenden Stromausfällen betroffen. "Ein Problem ist der Schneedruck, der Bäume umknickt und Äste abreißt, die auf Stromleitungen fallen", sagte EVN-Sprecher Stefan Zach. Auch der Sturm sorgte für Probleme. Knapp 200 Störungsmonteure der Netz NÖ standen gemeinsam mit Freiwilligen Feuerwehren im Einsatz. Zum Teil mussten bei den Reparaturarbeiten Skidoos eingesetzt werden. Notstromaggregate wurden installiert für den Fall, dass es aufgrund von Wind und Schneelast erneut zu Störungen kommt.

Bahnstrecken gesperrt

Unterdessen blieben aufgrund der starken Schneefälle in mehreren Bundesländern Bahnstrecken gesperrt. Der Zugverkehr zwischen Hochfilzen und St. Johann Tirol wird bis zum späten Nachmittag unterbrochen. Weiterhin gesperrt bleiben außerdem die Verbindungen zwischen Saalfelden in Salzburg und Hochfilzen in Tirol, sowie zwischen Scharnitz in Tirol und Mittenwald in Bayern, teilten die ÖBB mit.

Der Bahnverkehr zwischen St. Johann in Tirol und Wörgl könne eingeschränkt aufrechterhalten werden, hieß es. Die S-Bahn Züge verkehren in diesem Abschnitt im Stundentakt, die REX-Züge entfallen jedoch. Zwischen St. Johann, Hochfilzen und Saalfelden wurde ein Schienenersatzverkehr eingerichtet. Aufgrund der Straßenverhältnisse sei aber auch dort mit Verzögerungen zu rechnen.

Der Zugverkehr zwischen Scharnitz und Mittenwald musste aufgrund der Lawinengefahr auch am Mittwoch unterbrochen bleiben. Wegen der örtlichen Gegebenheiten könne dort aber auch kein Schienenersatzverkehr mit Bussen angeboten werden, so die ÖBB.

Auch der Zugverkehr zwischen Stainach-Irdning und Schladming bleibt nach wie vor eingestellt.

Weiße Pracht: Teile Österreichs versinken im Schnee Besonders gefährlich ist die Situation in Teilen Salzburgs. Das Bundesheer musste zum Assistenzeinsatz ausrücken, um Dächer abzuschaufeln. (c) APA/LMZ/FRANZ NEUMAYR/LEO (FRANZ NEUMAYR/LEO) Hier sind sie in St. Koloman im Einsatz. (c) APA/LMZ/FRANZ NEUMAYR/LEO (FRANZ NEUMAYR/LEO) Auch in Flachau hat es in den vergangen Tagen jede Menge Neuschnee gegebenen. (c) APA/BARBARA GINDL (BARBARA GINDL) Und es ist noch mehr davon im Anmarsch. (c) APA/BARBARA GINDL (BARBARA GINDL) Der Schnee sorgt vor allem auf den Straßen für große Probleme. Lesen Sie hier alle Entwicklungen österreichweit! (c) APA/BARBARA GINDL (BARBARA GINDL) Mehr Bilder zum Durchklicken! (c) APA/BARBARA GINDL (BARBARA GINDL) (c) APA/BARBARA GINDL (BARBARA GINDL) (c) APA/BARBARA GINDL (BARBARA GINDL) (c) APA/BARBARA GINDL (BARBARA GINDL) (c) APA/BARBARA GINDL (BARBARA GINDL) (c) APA/�BB/M�HLANGER/�BB/M�HLANGER (�BB/M�HLANGER) (c) APA/HELI AUSTRIA GMBH (HELI AUSTRIA GMBH) 1/21