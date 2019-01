+++Alle Entwicklungen+++Hohe Lawinengefahr, Skifahrer starb, Familie gerettet, Vermisste

In Tirol, Teilen Niederösterreichs sowie in Vorarlberg herrscht am Montag weiterhin große Lawinengefahr. Alle Entwicklungen rund um das Schneechaos finden Sie hier!

Die Helfer sind, wie hier in Tirol, im Dauereinsatz © APA/ZEITUNGSFOTO.AT/TEAM

In Tirol herrscht am Montag weiterhin große Lawinengefahr, also "Stufe 4" der fünfteiligen Skala. Die "Hauptgefahr" stellen Neu- und Triebschnee dar, teilte der Lawinenwarndienst mit. Diese könnten an allen Expositionen und allgemein oberhalb der Waldgrenze sehr leicht ausgelöst werden. Überdies bleibt die Lawinengefahr in Teilen Niederösterreichs sowie in Vorarlberg hoch. Die Helfer haben zahlreiche Einsätze auf Pisten und Straßen.

Salzburg: Skifahrer tot

Am Sonntag ist im freien Gelände ein Skifahrer abseits der Pisten im Skigebiet von Zauchensee (Pongau) tödlich verunglückt. Der 35-jährige Slowene dürfte bei der Variantenabfahrt gestürzt sein. Er blieb im mehr als einen Meter hohen Tiefschnee stecken. Bergretter bargen den Verschütteten mit Hilfe der Pistenrettung. Die Reanimationsversuche der Einsatzkräfte waren vergeblich.

>>>Wetterprognose: Achtung! Weitere Schneefront naht

Als Freunde des Slowenen am Nachmittag bemerkten, dass er nach der Tiefschneeabfahrt im Tauernkar nicht bei der Liftstation eingetroffen war, fuhren sie die Strecke nochmals ab. Sie entdeckten den Verschütteten auf einer Seehöhe von rund 1.750 Metern rund 250 Meter unterhalb der Rauchkopfhütte und alarmierten die Einsatzkräfte. "Wir waren mit drei Bergrettern in fünf Minuten vor Ort. Der Skifahrer war komplett verschüttet", schilderte der Ortsstellenleiter der Bergrettung Altenmarkt, Thomas Gotthardt, im Gespräch mit der APA.

Weil die Bergrettung wegen der prekären Wetter- und Lawinensituation in Zauchensee Bereitschaft hatte, trafen bereits nach zehn Minuten weitere vier Bergretter bei dem Verunglückten ein. Die Bergretter begannen sofort mit der Reanimation und setzten dabei einen Defibrillator ein. Zwei Notärzte, zwei Notfallsanitäter und Pistenretter der Liftgesellschaft Zauchensee eilten ebenfalls zu Hilfe. Der Slowene wurde in einem Akia mit einer Seilwinde bergwärts gezogen, in eine geheizte Hütte gebracht und laut Einsatzkräfte zwei Stunden lang reanimiert. Doch schließlich konnte ein Arzt nur noch den Tod des Mannes feststellen.

Salzburg: Schneeschuhwanderer im Tennengau vermisst

Zwei Schneeschuhwanderer, die seit Samstag in Abtenau im Tennengau vermisst werden, sind laut Bergrettung vermutlich von einer Lawine verschüttet worden. Eine große Suchaktion nach dem 28-Jährigen und der 23-Jährigen sei derzeit wegen der hohen Lawinengefahr und des schlechten Wetters nicht möglich, sagte der Bezirksleiter der Bergrettung Pongau, Wilfried Seidl, auf Anfrage der APA.

Die beiden Tennengauer waren am Samstagvormittag im Bereich der Schindlmaisalm unterwegs. "Sie sind Jäger. Sie wollten die Reviereinrichtungen kontrollieren und die Wildfütterung auffüllen", sagte Seidl. Das Pärchen war am Samstagabend immer noch nicht zurückgekehrt, seit dem Nachmittag gab es keinen Kontakt mehr zu ihnen. Nach 20.00 Uhr ging bei der Polizei eine Vermisstenmeldung von besorgten Angehörigen ein. Um 20.30 Uhr stiegen Bergretter mit Suchhunden zur Alm auf. Sie suchten auch in umliegenden Hütten nach den beiden, konnten aber niemanden finden. Auch die Alpinpolizei beteiligte sich an dem Einsatz.

"Auf dem Rückweg spürten die Bergretter, dass sie einen Lawinenkegel überquerten", sagte Seidl. "Die Lawine hat den Talboden überspült." Gegen 23.20 Uhr wurde die Suche abgebrochen. Wegen der Lawinengefahr konnte der Einsatz am Sonntag nicht fortgesetzt werden, und auch am Montag war die Lage noch zu gefährlich. "Es schneit permanent. Wir haben hier eine Schneehöhe von 1,80 bis zwei Meter. Eine große Suchaktion ist zurzeit aufgrund der hohen Lawinengefahr nicht möglich." Wegen des schlechten Wetters könne kein Hubschrauber fliegen.

Drei Bergretter aus Annaberg und Abtenau inklusive des Bezirksleiters stiegen am frühen Montagvormittag in Richtung Schindlmaisalm auf, um sich ein Bild von der Situation zu machen und weitere Entscheidungen treffen zu können. Auch die Alpinpolizei war in die Lageerkundung mit eingebunden. "Wir haben uns heute ein Stück ins Gelände gewagt und sind mit den Skiern eine halbe Stunde Richtung Schindlmaisalm gegangen. Man erkennt schemenhaft an der Oberfläche des Schnees, dass hier ein Lawinenereignis stattgefunden hat", sagte Seidl. "Wir vermuten, dass das Pärchen durch eine Lawine zu Schaden gekommen ist."

Noch am Samstag sei eine Handypeilung durchgeführt worden, das Handy des 28-Jährigen habe geortet werden können. Die Position des Mobiltelefons stimmte geografisch mit dem vermuteten Standort der Vermissten überein, erklärte der Bergretter. Die weitere Vorgehensweise werde am Montag bei einer Einsatzleiterbesprechung im Tal festgelegt.

Salzburg: Vorsorglich Dächer abschaufeln

In Salzburg raten Experten Hausbesitzern dazu, die Niederschlagspausen zu nützen, um ihre Dächer von Schnee zu befreien. Denn zu den 50 bis 70 Zentimetern, die aktuell auf vielen Dächern liegen, wird laut Prognosen in den nächsten Tagen noch einmal annähernd die selbe Menge an Neuschnee erwartet. Die Last nimmt dadurch weiter zu, was zu Problemen bei der Statik führen könnte.

Mehr lesen Sie hier!

Familie in Vorarlberg aus Bergnot gerettet

Eine vierköpfige Familie aus Deutschland ist am Samstagnachmittag im Skigebiet Laterns-Gapfohl (Bez. Feldkirch) aus Bergnot gerettet worden. Die Familie bog bei der Abfahrt zu ihrer Ferienwohnung falsch ab und landete in einer Waldschlucht. Als sie nicht mehr weiterkam, setzte die Familie einen Notruf ab. Sie wurde von der Bergrettung unverletzt in Sicherheit gebracht, teilte die Polizei mit.

Die 42 und 38 Jahre alten Eltern fuhren mit ihren Kindern (acht und zwölf Jahre alt) kurz vor 16.00 Uhr bei dichtem Schneefall von der Nobspitze auf der Skiroute Nummer 4 in Richtung Tschuggenalpe ab. Weil sie sich verfuhr, geriet die Familie jedoch in das steile Lestobel, wo es kein vor und zurück mehr gab. Die Bergung der Familie erfolgte mittels Seilsicherung.

Großer Druck auf Notquartiere in Wien

Der für die kommenden Tage in Wien prognostizierte Schneefall und die tiefen Temperaturen stellen vor allem obdachlose Menschen - sowie die betreuenden Organisationen - vor besondere Anforderungen. Die Nachfrage nach Hilfe sei enorm, betonte die Caritas am Montag in einer Aussendung. Sämtliche Kapazitäten würden stark beansprucht.

"Der Kälteeinbruch ist für Menschen auf der Straße eine extreme Herausforderung", sagte Klaus Schwertner, der Generalsekretär der Caritas der Erzdiözese Wien: "Wir beobachten diesen Druck derzeit in allen Notquartieren, in den Wärmestuben, beim Streetwork auf der Straße und auch beim Caritas-Kältetelefon."

"Alleine in den kommenden Tagen sind mehr als 750 Freiwillige in Wien in der Winternothilfe im Einsatz", verwies er auf das Engagement ehrenamtlicher Unterstützer. Diese nehmen etwa Anrufe am Kältetelefon entgegen, das im Winter unter der Nummer 01/480 45 53 sieben Tage pro Woche rund um die Uhr erreichbar sei.

Weiter hohe Lawinengefahr

Mit Neuschnee und Wind würden die Triebschneeansammlungen weiter anwachsen, hieß es. Zudem seien zahlreiche mittlere bis große spontane Lawinen zu erwarten. Trockene Lawinen könnten vereinzelt tiefere Schichten der Schneedecke mitreißen und vereinzelt sehr groß werden, wurde gewarnt.

Hohe Lawinengefahr nach heftigen Schneefällen

Achtung abseits der Pisten!

Lawinen könnten bis in Tallagen vorstoßen und exponierte Verkehrswege stellenweise gefährden. "Für Wintersport abseits gesicherter Pisten sind die Verhältnisse gefährlich. Unterhalb der Waldgrenze ist die Situation etwas günstiger", erklärten die Experten. Zuletzt fielen im Bundesland gebietsweise verbreitet 15 bis 30 Zentimeter Schnee, lokal auch mehr. Der Wind blies stark bis stürmisch.

Die Lawinengefahr in den Ybbstaler Alpen in Niederösterreich stand über der Waldgrenze auch am Montag auf Stufe 4 der fünfteiligen Skala und war damit als "groß" einzuschätzen. In vielen weiteren Gebieten des Bundeslandes herrschte Stufe 3, also "erhebliche" Lawinengefahr, teilte der Warndienst Niederösterreich mit. Besserung ist am Dienstag laut Prognose nicht in Sicht.

"Das Hauptproblem bildet in den Hochlagen weiterhin der Triebschnee, während in den tiefen Lagen spontane Lawinen aus steilen Böschungen möglich sind", hieß es im Lagebericht. Im Tourenbereich sind die Gefahrenstellen demnach an vielen Steilhänge zu finden. Hier reicht schon die Zusatzbelastung eines einzelnen Wintersportlers, um ein Schneebrett auszulösen. Erheblich war das Lawinenrisiko am Montag in den Türnitzer Alpen, dem Rax-Schneeberg-Gebiet und im Semmering-Wechsel-Gebiet über 1.400 Metern. Auch in den Ybbstaler Alpen unterhalb der Waldgrenze wurde die Gefahr mit Stufe 3 eingeschätzt.

Suche nach zwei Tourengehern in Niederösterreich

Die Suche nach zwei seit Samstag bei Hohenberg (Bezirk Lilienfeld) vermissten Tourengehern wurde Montagfrüh indes fortgesetzt. Der geplante Einsatz zweier Hubschrauber war vorerst aufgrund der schlechten Sichtverhältnisse nicht möglich, teilte Michael Hochgerner von der Alpinpolizei mit. Der Rettungseinsatz erfolgte daher über den Landweg. "Es herrschen derzeit keine Flugbedingungen", sagte Hochgerner. Neben Schneefall machten den Rettungskräften auch Nebel und die erhebliche bis große Lawinengefahr zu schaffen. Im Einsatz standen die Alpinpolizei, die Bergrettung sowie Hundeführer.

Die Hochkar Alpenstraße und die gesamte Skiregion bleiben laut einer Aussendung vom Montag wegen Lawinengefahr und Lawinensprengungen "bis auf weiteres geschlossen". Gäste, Mitarbeiter und Bewohner sollten noch im Laufe des Tages das Gebiet verlassen.

Der Aussendung zufolge wird die örtliche Lawinenkommission täglich die Lage sondieren. Informationen über die aktuelle Situation im Skigebiet gibt es unter +43 (0)7484 2122 (Montag bis Freitag von 8.00 bis 16.00 Uhr) und unter www.hochkar.at.

Lage in Vorarlberg angespannt

Auch in Vorarlberg war die Lawinensituation weiter angespannt. Es herrschte oberhalb der Waldgrenzen landesweit große Lawinengefahr der Stufe 4 auf der fünfstufigen Gefahrenskala. Unerfahrenen Wintersportlern wurde dringend geraten, die gesicherten Pisten nicht zu verlassen. Bereits die geringe Zusatzbelastung eines einzelnen Wintersportlers könnte eine Lawine auslösen, hieß es.

Andreas Pecl von der Vorarlberger Landeswarnzentrale berichtete von noch einmal 30 Zentimeter Neuschnee in den nördlichen Landesteilen bis Montag früh. Der Neuschnee der vergangenen Tage habe sich kaum verfestigen können, es gebe Einsinktiefen zwischen 60 und 90 Zentimeter, so der Experte. Als besondere Gefahrenstellen nannte Pecl mit Triebschnee gefüllte Rinnen und Mulden wie überhaupt Steilgelände. Aus Steilhängen seien Selbstauslösungen von Lockerschnee- und Schneebrettlawinen zu erwarten.

Zwar werde die Lawinengefahr bis Dienstag leicht abnehmen, dann beginne es jedoch erneut zu schneien. "Die Lawinengefahr wird somit im Tagesverlauf wieder ansteigen. Auch der Mittwoch bringt weitere Schneefälle", sah Pecl in den kommenden Tagen keine nachhaltige Entspannung der Lawinensituation.

Lage in Salzburg weiter angespannt

Auch am Montag blieb die Wetterlage im Bundesland Salzburg angespannt. Die Feuerwehren mussten seit Samstag fast 300 Mal ausrücken, um umgestürzte Bäume zu entfernen oder Fahrzeuge zu bergen. Auch bei der Stromversorgung gab es immer wieder Probleme. Aufgrund der enormen Schneemengen blieb die Lawinengefahr praktisch im ganzen Bundesland groß, also Stufe 4 auf der fünfteiligen Skala.

Bis Montag um 6.00 Uhr verzeichnete die Landeswarnzentrale 289 Feuerwehreinsätze in den Landbezirken. 1.586 Feuerwehrleute waren damit beschäftigt, umgefallene Bäume zu beseitigen, Fahrzeuge zu bergen oder Hausdächer von der massiven Schneelast zu befreien. Kurz vor 9.00 Uhr waren die Helfer noch bei 40 Fällen im Einsatz. Am stärksten betroffen waren die Bezirke Flachgau und Tennengau. Alleine in Thalgau musste die Feuerwehr zu 26 verschiedenen Einsätzen ausrücken, in Abtenau wurden die Helfer 22 Mal gerufen.

Aufgrund der Schneemengen gab es auch am Montag bei der Stromversorgung weiterhin große Probleme. Um etwa 9.00 Uhr waren laut Salzburg AG noch rund 1.500 Haushalte ohne Strom. Diese Zahl ändere sich aber laufend, denn kaum seien an einem Ort die Schäden behoben, komme es wo anders zu einem neuen Problem, sagte eine Unternehmenssprecherin zur APA. Betroffen waren vor allem die Gemeinden Hintersee, Faistenau und Fuschl im Flachgau sowie Abtenau, St. Koloman und Annaberg-Lungötz im Tennengau. Am Montagvormittag standen rund 200 Techniker und Monteure im Einsatz.

Der Lawinenwarndienst des Landes berichtete am Montag von einer weiterhin angespannten Lage aufgrund der enormen Schneemengen. Die Gefahr, dass Lawinen spontan abgehen, sollte aber heute abnehmen. Einzelne große bis sehr große Abgänge aus stark eingewehten Bereichen seien aber weiter denkbar, betroffen sind alle Hangrichtungen. Auch größere Gleitschneelawinen sind möglich, und zwar im extrem steilen Grasmatten-Gelände. Da die oberste Schneeschicht noch instabil sei, wird vor Skitouren und Fahrten im freien Gelände weiterhin abgeraten. Aussicht auf wirkliche Entspannung gibt es dem Bericht zufolge keineswegs, vielmehr werde sich die Situation im Lauf der Woche wieder deutlich zuspitzen.

Auch die Liste der wegen Lawinengefahr gesperrten Straßen blieb zu Wochenbeginn lang. So war Obertauern weiterhin von beiden Passseiten abgeschnitten. Auch die Pinzgauer Bundesstraße B311 musste zwischen Saalfelden und Weißbach wegen Lawinengefahr gesperrt werden, ebenso die Salzachtal Bundesstraße B159 im Bereich Pass Lueg.