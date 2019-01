Ein tragischer Unfall hat sich in der Silvesternacht in Eberschwang, Bezirk Ried, ereignet. Beim Versuch, eine große Kugelbombe anzuzünden, starb ein Jugendlicher.

Der Bursche wurde nach notärztlicher Erstversorgung ins Krankenhaus Ried im Innkreis eingeliefert, dort erlag er jedoch seinen schweren Verletzungen © (c) elmar gubisch

Eine 17-Jähriger aus dem Bezirk Ried im Innkreis ist in Eberschwang beim Zünden einer Kugelbombe ums Leben gekommen. Wie die oberösterreichische Polizei mitteilte, starb der junge Mann an schweren Kopfverletzungen.



Der Jugendliche hat in der Silvesternacht bei einer privaten Party kurz vor Mitternacht fünf bis sechs Kugelbomben (vermutlich Kategorie F2) aus einer selbst gebauten massiven Metallabschussvorrichtung ohne Vorkommnisse abgeschossen.

Technisches Gebrechen

Um Mitternacht wollte der Bursch seine größte Kugelbombe - nach derzeitigem Ermittlungsstand vermutlich Kategorie F3 mit einem Durchmesser von etwa 15 cm - abschießen. Dabei hat beim ersten Zündversuch die Zündlitze vermutlich aufgrund eines technischen Gebrechens nicht durchgezündet.



Nach ein bis zwei Minuten näherte sich der 17-Jährige der Abschussvorrichtung gemeinsam mit einem Freund wieder an. Da die Zündlitze noch aus der Abschussvorrichtung ragte, versuchte der Bursch mit einem Feuerzeug eine zweite Zündung. Sein Freund stand dabei etwa zwei Meter entfernt.

Zweiter Zündversuch

Beim zweiten Zündversuch haben der Treib- und Effektsatz der Kugelbombe jedoch vermutlich sofort im einen Meter langen Metallrohr der Abschussvorrichtung umgesetzt. Der 17-Jährige, der unmittelbar an der Abschussvorrichtung stand, erlitt durch die Wucht der Detonation schwerste Kopfverletzungen.

Freund blieb unverletzt

Er wurde nach notärztlicher Erstversorgung ins Krankenhaus Ried im Innkreis eingeliefert, wo er jedoch seinen schweren Verletzungen erlag.

Sein 21-jähriger Freund blieb unverletzt.



Von der Staatsanwaltschaft Ried im Innkreis wurde ein gerichtlicher Sachverständiger zur Klärung der Unfallumstände bestellt. Die Abschussvorrichtung und Reste der Kugelbombe wurden sichergestellt. Der Ursprung sowie der Verschleißer der Kugelbomben sind Gegenstand der Ermittlungen.