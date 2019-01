Facebook

Das Mädchen wurde ins Krankenhaus nach Tamsweg gebracht © (c) elmar gubisch

Kurz vor dem Jahreswechsel ist am späten Montagabend ein 17-jähriges Mädchen aus einer Jugendherberge in Mariapfarr (Lungau) verschwunden. Die deutsche Staatsangehörige wurde nach etwa zwei Stunden Suche gemeinsam mit Betreuern der Jugendherberge gegen 1.20 Uhr stark unterkühlt in einer umliegenden Wiese gefunden.

Das Mädchen war bei winterlichen Verhältnissen nur leicht bekleidet und ohne Schuhe unterwegs. Sie wurde ins Krankenhaus nach Tamsweg verbracht. Warum die 17-Jährige das Haus verlassen hat, war zunächst nicht bekannt.