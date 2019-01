Salzburger Lungau Skitourengeher verirrte sich im Nebel

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Im Rettungseinsatz war das Team der Flugeinsatzstelle Klagenfurt © (c) Juergen Fuchs (FUCHS Juergen)

Am Gensgitsch (2.279 Meter) im Salzburger Lungau ist am Altjahrestag ein Skitourengeher in Bergnot geraten. Der 51-Jährige hatte bei Nebel und Schneetreiben zwar den Gipfel erreicht, bei der Abfahrt aber die Aufstiegsspur aus den Augen verloren. Der Mann geriet in unwegsames und felsdurchsetztes Gelände und setzte schließlich einen Notruf ab, nachdem er die Orientierung völlig verloren hatte.

Während die Bergrettung schon ins Suchgebiet unterwegs war, gelang es einem Hubschrauber der Flugeinsatzstelle Klagenfurt den Mann dank eines Wetterfensters nach rund 20-minütiger Suche zu sichten und am Tau unversehrt ins Tal zu fliegen.