Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

©

Zu Silvester mehren sich Beschwerden zahlreicher Kunden der Bank Austria darüber, dass Lohn- und Pensionszahlungen nicht eingelangt sind.

Bei anderen Banken seien die Eingänge wie gewohnt am Letzten des Monats am Konto angekommen, nicht so bei der BA. Offenbar liegen interne Buchungsschwierigkeiten vor. Die Serviceline ist am 31.12. jedenfalls stark ausgelastet.

Der Kontoabschluss per 31.12. wurde jedoch sehr wohl gleich in der Früh von den Konten abgebucht", erzählt eine verärgerte Kundin der Zeitung "Heute". Bei zahlreichen Filialen der Bank Austria sollen sich deshalb schon in den Morgenstunden Menschenschlangen gebildet haben.

"Problem behoben"

Zunächst bestanden Befürchtungen, die Überweisungen könnten sich bis zum 2. Jänner verzögern. Am Abend teilte Bank-Austria-Pressesprecher Matthias Raftl allerdings mit: "Aufgrund eines technischen Problems kam es heute teilweise zu verzögerten Buchungen. Das Problem wurde zwischenzeitlich behoben und die Buchungen durchgeführt. Wir entschuldigen uns für allfällige Unannehmlichkeiten".