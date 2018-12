Facebook

Eine unbekannte Frau hat am vergangenen Freitagnachmittag in Tiefgraben (Bezirk Vöcklabruck) in einem Lebensmittelgeschäft die Handtasche einer 60-jährigen Frau gestohlen. Kurze Zeit später behob die Diebin bei einem Bankomat im nahen Mondsee mit den zwei Bankomatkarten ihres Opfers insgesamt 4.000 Euro Bargeld.

Vermutlich hatte das Opfer die PIN-Codes der Karten notiert, eine Bestätigung der Polizei gab es hierfür zunächst aber nicht. Bei der Täterin handelt es sich um eine etwa 20 Jahre alte schlanke Frau. Sie ist etwa 1,70 Meter groß und war mit dunkelgrauem oder dunkelblauem wattierten Mantel mit übergezogener Kapuze, Jeans und halbwadenlangen Stiefeln bekleidet. Die Polizei ersuchte um Hinweise.