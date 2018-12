Führerschein abgenommen Alkolenkerin mit 1,22 Promille unterwegs

Eine 21-Jährige ist in Salzburg mit 1,22 Promille Alkohol im Blut gestoppt worden.

In der Nacht von Sonntag auf Montag wurden Beamte in der Auerspergstraße in Salzburg gegen Mitternacht wegen seiner auffälligen Fahrweise auf einen Pkw aufmerksam. Daraufhin unterzogen die Polizisten das Fahrzeug einer Kontrolle. Dabei stellten die Beamten fest, dass die 21-jährige Lenkerin eine Alkoholisierung von 1,22 Promille aufwies. Ihr wurde die Weiterfahrt untersagt und der Führerschein abgenommen.