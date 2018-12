Oberösterreich Brand in Hackschnitzelanlage hielt Feuerwehr auf Trab

Facebook

Die Feuerwehrleute standen zweieinhalb Stunden im Einsatz © FF Enzenkirchen

Aus bislang unbekannter Ursache brach am Sonntagabend gegen 22.40 Uhr im Heizhaus eines landwirtschaftlichen Anwesens in Enzenkirchen ein Brand aus. Die Hauseigentümer hörten durch ein gekipptes Fenster ein Knistern und wurden so auf das Feuer im gegenüberliegenden Heizhaus aufmerksam. Sie verständigten sofort die Feuerwehr. Vermutlich durch einen Rückbrand in der Hackschnitzelanlage entzündete sich das Hackgut im Bunker. Das Feuer hatte dabei bereits auf den Dachstuhl übergegriffen. Die genaue Schadenshöhe ist noch unbekannt.

Verletzt wurde niemand. Weiters standen das Rote Kreuz sowie die Polizei im Einsatz.

Die Feuerwehr Enzenkirchen stand mit dem Tanklöschfahrzeug, dem Kommandofahrzeug mit TS- Anhänger unter Einsatzleiter OBI Ringer Reinhard für zweieinhalb Stunden im Einsatz.