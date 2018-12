Facebook

© Tomasz Zajda - Fotolia

Zwei junge Burschen haben einen von ihnen gestohlenen Wettspielautomaten in einem Baggersee in Prambachkirchen in ihrem Heimatbezirk Grieskirchen versenkt. Das berichtete die Landespolizeidirektion Oberösterreich in einer Presseaussendung am Sonntag.

Der 19-Jährige und sein 16-jähriger Komplize stahlen den in einer Passage aufgestellten Wettspielautomaten in der Nacht auf den Christtag und schafften ihn zu dem Baggersee. Dort brachen sie ihn auf und kamen so an die darin befindlichen rund 1000 Euro. Dann warfen sie das Gerät ins Wasser.

Das Duo wurde ausgeforscht und die zwei jungen Männer legten ein Geständnis ab. Die Feuerwehr barg den Automaten aus einer Tiefe von rund dreieinhalb Metern. Er wurde von der Polizei sichergestellt.