Explosion eines Ofens Salzburgerin schwer verletzt

Die Unfallursache ist noch ungeklärt. Das 50-jährige Opfer wurde in das Landesklinikum Graz geflogen.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© mari1408 - stock.adobe.com

Eine 50-Jährige ist bei der Explosion eines Ofens Samstagnachmittag in ihrem Reihenhaus in Sankt Michael im Lungau schwer verletzt worden. Das berichtete die Landespolizeidirektion Salzburg in einer Presseaussendung.

Die Frau wollte einen Ethanol-Ofen im Wohnzimmer ihres Reihenhauses in Betrieb nehmen. Er explodierte aus vorerst unbekannter Ursache und es brach ein Brand aus. Dabei erlitt die Frau schwere Verbrennungen und eine Rauchgasvergiftung. Der Notarzthubschrauber flog sie in das Landesklinikum Graz. Zum Zeitpunkt des Unfalles befanden sich auch drei Kinder im Haus. Sie hielten sich aber in anderen Räumen auf und blieben unverletzt. Die Feuerwehren St. Michael und Tamsweg löschten die Flammen. Die Polizei leitete Ermittlungen zur Feststellung der Brandursache ein.

Mehr zum Thema Gefährlich gemütlich Mediziner und Brandopfer warnen vor stylischen Ethanolöfen