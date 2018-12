Zwei Tage nach dem brutalen Überfall in einer Wiener Klosterkirche hat die Polizei nun eine Täterbeschreibung herausgegeben. Über das Motiv wird noch gerätselt.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

ÜBERFALL IN KIRCHE IN FLORIDSDORF © APA/HANS PUNZ

Nach dem Überfall auf mehrere Ordensbrüder in der Klosterkirche Maria Immaculata in Wien-Floridsdorf geht die Polizei (Ermittlungsstand Samstag) hat die Landespolizeidirektion Wien nun eine Täterbeschreibung herausgegeben.

Laut Ermittlungsstand (Samstagmittag) hat sich nur ein aktiver Täter in den Räumlichkeiten befunden. Es sei aber nach wie vor nicht auszuschließen, dass ein zweiter Täter außerhalb beteiligt war.

Das Landeskriminalamt Wien ersucht die Bevölkerung um Hinweise (auch vertraulich) rund um den Vorfall. Die gesuchte Person ist demnach:

(auch vertraulich) rund um den Vorfall. Die gesuchte Person ist demnach: männlich

ca. 35 Jahre alt

ca. 185 cm groß

stämmige, kräftige Statur

kurzes Haar, vermutlich aufgeklebter Bart

trug schwarze Hose, dunkelbraune Jacke

hellbraune Schuhe mit grobem Profil und seitlich rötlicher Färbung

Informationen zu verdächtigen Fahrzeugen, die vermutlich bereits in den Vormittagsstunden abgestellt wurden, bzw. zu verdächtigen Personen mit einer oder zwei Taschen in der Hand sowie Hinweise zum Täter selbst bitte an das Landeskriminalamt Wien unter der Telefonnummer 01-31310-33800.

Bargeld aus Geldbörsen der Ordensbrüder geraubt

Da es sich um einen sehr großflächigen Tatort mit mehreren Räumen handelt, wird eine genaue Schadensaufstellung gemacht, sobald die Räumlichkeiten und Wertgegenstände durch die Opfer genauer überprüft wurden. Es ist momentan davon auszugehen, dass eine Faustfeuerwaffe (Kaliber 9 mm), die eines der Opfer rechtmäßig besessen hat (einer der Opfer ist Jäger), sowie Bargeldbeträge aus den Geldbörsen der festgehaltenen Personen gestohlen wurden.

In den Räumlichkeiten wurden zahlreiche Spuren durch die Tatortgruppe des Landeskriminalamtes sichergestellt, die in den kommenden Tagen ausgewertet werden.

Keine Messe bis 6. Jänner

Die Kirche der Schulbrüder in der Anton-Böck-Gasse bleibt wegen des Überfalls und der laufenden Ermittlungen vorerst für die Öffentlichkeit geschlossen, sagte Ferdinand Kaineder, Mediensprecher der österreichischen Ordensgemeinschaften, am Samstag zur APA. Die nächste Messe soll erst wieder am 6. Jänner stattfinden.

Auch Racheakt möglich

Rund um das Motiv der Tat wird weiterhin in Richtung Raub, als auch in Richtung anderer Gewaltdelikte ermittelt. Ausgeschlossen wird derzeit auch ein Racheakt nicht. Rund um die Schule in Strebersdorf gab es vor mehreren Jahren schwerwiegende Vorwürfe. Es ging um sexuellen Missbrauch, die Vorwürfe reichten bis hin zur Vergewaltigung von Schülern und beschäftigen auch die Klasnic-Operschutzkommission.

Als sicher gilt, dass im Pfarrhaus ein offener Safe entdeckt wurde, aus dem eine Pistole vom Kaliber 9mm entwendet worden war, berichtete Polizeisprecher Harald Sörös kurz nach dem Überfall. Dabei könnte es sich um jene Waffe handeln, mit der der Täter die Geistlichen zwang, sich auf den Boden zu legen.

Was ab Donnerstag geschah

Donnerstagnachmittag gegen 13.30 Uhr kam der mit einer Pistole bewaffnete Täter in die Kirche der Schulbrüder in der Anton-Böck-Gasse und zwang den 68-jährigen Ordensbruder, sich auf den Boden zu legen. Der Geistliche wurde in weiterer Folge auch misshandelt und dabei schwer verletzt. Laut Polizei hatte der Täter "diverse Werkzeuge" bei sich, u.a. eine Eisenstange. Mehr Angaben wollte die Polizei aus kriminaltaktischen Gründen nicht machen.

Fünf Geistliche wurden von dem Täter bedroht, malträtiert und geschlagen. Ein 68-Jähriger wurde dabei schwer verletzt. Er erlitt Rissquetschwunden, Kopfverletzungen und vermutlich einen Armbruch. Den anderen vier wurden Blessuren an Kopf und Oberkörper zugefügt. Am Freitag war in der Kirche die Spurensicherung im Gange. Zur Sicherung von DNA-Spuren und Fingerabdrücken war das Gotteshaus vorerst geschlossen.

Als weitere Angehörige der Ordensgemeinschaft in die Kirche kamen, wurden sie ebenfalls mit Schlägen traktiert und gezwungen, sich hinzulegen. Mit Schnüren, Kleidungsstücken und Kabelbindern wurden die Geistlichen gefesselt und stundenlang festgehalten. Ein sechster Ordensbruder wurde in Büroräumlichkeiten angebunden.

Der Täter wurde das letzte Mal gegen 15.30 Uhr gesehen. Trotz Verletzungen und Knebelung konnte sich ein Ordensbruder befreien und um 16.16 Uhr die Polizei rufen. Fünf Minuten später trafen die Einsatzkräfte am Tatort ein. Rund ein Dutzend weitere Geistliche hielten sich in anderen Räumlichkeiten des Pfarrhauses auf. Ob sie von dem Überfall etwas mitbekommen haben, ist noch Gegenstand von Ermittlungen.

Foto © (c) APA/HANS PUNZ

Sofort wurde das Areal großräumig abgesperrt. Die Kirche, das Pfarrhaus und das Gelände wurde von Beamten der Sondereinheit Wega durchsucht. Zeitgleich wurde eine Großfahndung ausgelöst, an der auch ein Hubschrauber beteiligt war. Insgesamt waren 120 Beamte im Einsatz. Die Wiener Berufsrettung hat mit dem Katastrophenzug die Versorgung der Verletzten übernommen. Von dem oder womöglich den Tätern fehlte allerdings jede Spur. Die Straßensperren wurden um 19.15 Uhr wieder aufgehoben.

"Intensive Zusammenarbeit"

Von den fünf verletzten Ordensmännern konnten noch in der Nacht auf Freitag drei wieder aus dem Krankenhaus entlassen werden, berichtete die Kathpress. "Der Orden ist in intensiver Zusammenarbeit mit der Polizei um Aufklärung bemüht", sagte der Vorstandsvorsitzende des Schulvereins "De La Salle", Walter Kröner. Kröner zeigte sich erleichtert, dass es zumindest drei Opfern bessern gehe. "Unsere Gedanken sind jetzt ganz bei den beiden schwer verletzten Mitbrüdern, und wir hoffen, dass sie bald wieder völlig gesund bei uns sein werden", sagte er namens des Ordens.

"Tief betroffen" zeigte sich auch Kardinal Christoph Schönborn unmittelbar nach der Tat am Donnerstagabend. "Kirchen sind Orte des Friedens und der Zuwendung - das macht uns die Weihnachtszeit in besonderer Weise bewusst." Umso trauriger sei die Nachricht vom brutalen Ereignis, sagte der Wiener Erzbischof gegenüber der Kathpress. "Gott sei Dank kommt so etwas in Österreich nur sehr selten vor. Ich bete für die baldige Genesung der Opfer und die Reue der Täter."

Der Wiener Erzbischof besuchte gleich nach Beendigung des Großeinsatzes der Polizei den Orden in Strebersdorf.