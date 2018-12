Auto statt Piste Skifahrer und Urlauber standen bis zu sechs Stunden im Stau

Ferien, Urlauberschichtwechsel und viele Tagesskifahrer: Vor allem rund ums Tiroler Zillertal ging am Samstag zwischenzeitlich gar nichts mehr. Über zehn Kilometer Stau auch im Montafon, Staus auch am Fernpass, am Semmering und am Walserberg.