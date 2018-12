Facebook

Höchste Vorsicht bei der Verwendung von Pyrotechnik © (c) APA/dpa-Zentralbild/Arno Burgi (Arno Burgi)

Der erste schwere Pyrotechnikunfall zum heurigen Jahreswechsel ereignete sich nun in Wien: Ein 16-Jähriger zündete in einem Innenhof in der Jheringgasse einen Böller.



Aus unbekannter Ursache explodierte der pyrotechnische Gegenstand noch in der Hand des Burschen und riss ihm zwei Finger ab. Beamte der Polizeiinspektion Storchengasse versorgten bis zum Eintreffen der Rettungskräfte die Wunde.