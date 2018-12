Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© Scheriau

Ein 82-Jähriger hat beim Rückwärtseinparken mit dem Pkw in eine Hauseinfahrt Dienstagnachmittag in Haid in seinem Heimatbezirk Linz-Land seine 86-jährige Ehefrau überfahren und verletzt, berichtete die oberösterreichische Polizei am Mittwoch. Sie sei als seine "Einweiserin" plötzlich vor dem Auto gestanden, schilderte der Mann danach. Das Unfallopfer wurde in das Linzer Unfallkrankenhaus eingeliefert.