Ein Techniker hat den 78-Jährigen am Donnerstag in einem Gebäude des Spitals gefunden.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Sujetbild © Eder

Ein aus der Notaufnahme der Linzer Uniklinik in der Nacht auf Mittwoch verschwundener 78-jähriger Patient ist wieder unversehrt aufgetaucht. Ein Techniker hat ihn am Donnerstag in einem Gebäude des Spitals gefunden. Das gab die Landespolizeidirektion Oberösterreich in einer Presseaussendung bekannt.

Der Mann war wegen akuter Brustschmerzen eingeliefert worden. Noch vor Abschluss der Untersuchungen war der nur leicht Bekleidete plötzlich weg. Seine Frau gab an, dass er unter starker Demenz leide. Eine große Suchaktion unter anderem mit dafür ausgebildeten Hunden und einem Polizeihubschrauber in Linz und Umgebung am Mittwoch verlief ohne Ergebnis. Der Pensionist dürfte sich seit seinem Verschwinden in dem Gebäude aufgehalten haben, in dem er zuletzt entdeckt wurde.