Ein sogenannter Bodypacker, der im Magen Kokain nach Wien transportierte, ist am Heiligen Abend am Busbahnhof in Erdberg im Wiener Bezirk Landstraße festgenommen worden. Der Zugriff erfolgte durch Beamte des Landeskriminalamtes nach einem Hinweis aus der Szene. Nähere Details wollte die Polizei am Stefanitag nicht bekannt geben, da es noch laufende Ermittlungen gibt.

Der 37-Jährige hatte Bargeld und bereits fünf ausgeschiedene Kugeln mit dem Suchtgift bei sich. Bei einer Röntgenuntersuchung wurden im Magen weitere Kugeln entdeckt. Gegen seine Festnahme wehrte sich der Nigerianer heftig. Er versetzte einem Beamten einen Schlag.