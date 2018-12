Der Brand brach gegen 2.45 Uhr in einer Wohnung im Erdgeschoß eines Hauses in Salzburg aus.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© KLZ/Fuchs

Nach einem Brand in einem Mehrparteienhaus in der Nacht auf Montag im Stadtteil Maxglan in der Stadt Salzburg sind insgesamt acht Personen ins Spital eingeliefert worden, berichtete die Landespolizeidirektion.

Der Brand brach gegen 2.45 Uhr in einer Wohnung im Erdgeschoß eines Hauses in der Innsbrucker Straße aus. Als die Polizei, Feuerwehr und die Rettung anrückten, kam ihnen schon dichter Rauch aus den Fenstern und dem Stiegenhaus entgegen. Das Gebäude wurde komplett evakuiert.

Acht Personen im Alter von vier bis 62 Jahren wurden mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung mit Rettungswagen in das Landeskrankenhaus Salzburg eingeliefert. Auch zwei Polizisten ließen sich dort nach dem Einsatz von einem Arzt untersuchen. Der Brand war rasch gelöscht. Aber die betroffene Wohnung ist nicht mehr benützbar. Die Ursache des Feuers war vorerst noch unbekannt.