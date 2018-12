Am Sonntag hatte kein Spieler die sechs Richtigen getippt.

© KLZ/Weichselbraun

Kurz nach Weihnachten locken bei der Lotto-Ziehung am Stephanitag 1,5 Millionen Euro für einen Sechser. Am Sonntag hatte kein Spieler die sechs Richtigen getippt. Somit bleiben rund 900.000 Euro im Topf, gaben die Lotterien am Heiligen Abend bekannt.

Drei Fünfer mit der Zusatzzahl 18 gewannen jeweils mehr als 40.000 Euro. Einer der Gewinner hatte seine Tipps in der Steiermark auf einen Quicktipp abgegeben. Ihm fehlt im achten von zwölf die Zahl 27 zum Sechser. Ein Niederösterreicher hatte seine Tipps auf einem Normalschein angekreuzt, im elften Tipp fehlt die 19 zum Sechser. Der dritte Gewinner ist ein Oberösterreicher, er hatte ebenfalls einen Normalschein gewählt. Im dritten Tipp wäre bloß noch die Zahl 44 notwendig gewesen, um den Sechser zu holen.

Bei LottoPlus gab es zuletzt keinen Sechser. Das nutzten die Fünfer, denen die Einsätze des Sechsergewinnrangs zugutekamen. Die 54 Fünfer gewannen jeweils rund 6.200 Euro. Beim LottoPlus-Sechser der nächsten Runde geht es um etwa 150.000 Euro.

Beim Joker gab es zwei Quittungen mit der richtigen Jokerzahl. Je 120.000 Euro erhalten die beiden Gewinner, die "Ja" zur richtigen Jokerzahl gesagt hatten. Es freuen sich ein Wiener, der seinen Gewinn auf einem EuroMillionen-Normalschein erzielen konnte und ein Tiroler, der seinen Gewinn mit einem Lotto-Quicktipp holte.