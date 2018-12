Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© KLZ/Koscher

Heftige Niederschläge und Starkwind haben bei den Feuerwehren in Oberösterreich und Salzburg vor dem Heiligen Abend noch einmal für Hochbetrieb gesorgt. Nahezu alle Landesteile waren betroffen.

Die Helfer wurden meist gerufen, weil Straßen durch umgestürzte Bäume blockiert waren. Einsätze waren auch zum Hochwasserschutz notwendig. Zudem wurden überflutete Keller ausgepumpt. Nahezu alle Landesteile waren betroffen. In Salzburg berichtete die Landeswarnzentrale Montagvormittag, dass 29 Feuerwehren mit rund 420 Mann zu 54 Einsätzen ausgerückt waren.

In Oberösterreich bilanzierte das Landesfeuerwehrkommando, dass 50 Bäume von den Straßen geräumt wurden und weitere 15 Einsätze, nachdem Wasser in Keller eingedrungen war. In Steyr wurde der Ennskai vorsorglich gesperrt. Auch in Bad Ischl baute die Feuerwehr den Hochwasserschutz entlang des Ischlflusses auf, weil dort die Warnstufe erreicht wurde. Über Verletzte lagen keine Meldungen vor.

Hochwasser befürchtet

Der Hydrografische Dienst des Landes Oberösterreich schloss nicht aus, dass an kleineren Gewässern lokale, kleinräumige Überflutungen auftreten können, auch an den größeren Gewässern sollten die Wasserstände noch weiter ansteigen. Jedoch dürften die Warngrenzen am Inn und an den Donaupegeln nicht überschritten werden. Weil die Schneefallgrenze im Laufe des Tages sinkt und der Regen im südlichen Bergland vielerorts in Schnee übergeht wurde für die zweite Tageshälfte eine Entspannung der Hochwassersituation vorhergesagt.