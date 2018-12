Stadt Salzburg Großmutter und Enkelin (2) wieder aufgetaucht

Facebook

Eine 47-jährige Rumänin und ihre zweijährige Enkelin wurden seit Donnerstag in der Stadt Salzburg von ihren Angehörigen vermisst. Die beiden waren von einem Spaziergang am Vormittag nicht mehr in die Wohnung der Familie im Stadtteil Lehen zurückgekehrt. Der Vater der Zweijährigen verständigte die Polizei. Eine Suchaktion verlief vorerst ohne Erfolg.

Oma zu Besuch

Die Sorge der Verwandten war groß. Die 47-Jährige kennt sich in der Stadt nicht gut aus. Sie war zum ersten Mal bei ihrer Tochter und dem Schwiegersohn in Salzburg zu Besuch. Zudem spricht sie nur Rumänisch, wie die Landespolizeidirektion informierte. Die Frau wollte angeblich auch zum Brunnenpark spazieren, der sich in der Nähe der Wohnung befindet. Am frühen Freitagnachmittag lagen der Polizei noch keine Hinweise nach den beiden Rumäninnen mit moldawischen Wurzeln vor.

Glücklicher Ausgang

Die beiden abgängigen Rumäninnen sind nach Hinweisen von Zeugen von einer Polizeistreife am Freitag gegen 16.00 Uhr wohlbehalten aufgefunden worden. Die Großmutter und ihre zweijährige Enkelin hielten sich beim Ferdinand-Hanusch-Platz im Stadtzentrum auf. Laut Polizei dürften sie sich gestern verirrt und die Nacht im Freien beziehungsweise in öffentlichen Durchgängen verbracht haben.