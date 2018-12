In der Wiener City sind am Freitag Schüsse gefallen. Eine Person starb, eine wurde schwer verletzt. Ein Terrorakt wurde von der Polizei ausgeschlossen.

Großeinsatz nach Schüssen in Wien © (c) APA/GEORG HOCHMUTH (GEORG HOCHMUTH)

Zwei Personen sind am Freitag gegen 13.30 Uhr in der Wiener City im Bereich des Lugeck durch Schüsse verletzt worden, einer davon starb. Der lebensgefährlich Verletzte wurde ins AKH gebracht. Beide Opfer sollen Kopfschüsse erlitten haben.

Laut Augenzeugen sollen zwei Personen vor dem Lokal "Figlmüller" um sich geschossen haben. Die Polizei sprach von nur einem Täter. Fünf bis zehn Schüsse sollen abgefeuert worden sein. Eine Fahndung ist derzeit voll im Gange, berichtete die Polizei.

#Aktuell: Gegen 13:30 Uhr wurden zwei Personen mit Schussverletzungen in der #InnerenStadt im Bereich Lugeck aufgefunden. Eine Fahndung ist derzeit im Gange. Nähere Umstände sind derzeit noch unklar. — POLIZEI WIEN (@LPDWien) 21. Dezember 2018

Das Areal wurde vom Lugeck bis Postgasse großräumig abgesperrt, Polizisten waren mit Helmen und schusssicheren Westen postiert. Auch ein Polizeihubschrauber war im Einsatz.

Im Bereich des Lugeck sind am Freitag Schüsse gefallen Foto © Google Maps

Der Tatort rund um das Lugeck wurde großräumig abgesperrt Foto © (c) APA/GEORG HOCHMUTH (GEORG HOCHMUTH)

Eine Gefahr für Unbeteiligte soll laut Polizei nicht bestehen. Die Fahndung wurde auf das gesamte Stadtgebiet ausgeweitet."Es dürfte sich um eine gezielte Straftat handeln", teilte die Polizei mit. Ein Terrorakt wurde von der Polizei ausgeschlossen.

Nach der Schussabgabe in #InnereStadt laufen umfangreiche Fahndungsmaßnahmen im gesamten Stadtgebiet. Es besteht derzeit keine Gefährdung für Unbeteiligte! — POLIZEI WIEN (@LPDWien) 21. Dezember 2018

Über dem ersten Bezirk kreist der Polizeihubschrauber Foto © Michael Jungwirth

Wien: Großeinsatz nach Schüssen Schüsse sind am Freitag im ersten Bezirk in Wien gefallen. Der Tatort rund um den Bereich des Lugeck wurden großräumig abgesperrt. Eine großräumige Fahndung wurde sofort eingeleitet. Auch ein Hubschrauber kreiste über der City. Eine Person starb durch die Schüsse, eine weitere wurde schwer verletzt ins AKH eingeliefert. Beide sollen Kopfschüsse erlitten haben. Mehr Bilder vom Einsatz! (c) APA/GEORG HOCHMUTH (GEORG HOCHMUTH) 1/6