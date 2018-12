Facebook

Bei Forstarbeiten im Waldgebiet "Jammertal" bei Tulbing (Bezirk Tulln) ist ein 61-jähriger Einheimischer am Freitag tödlich von einem Ast am Kopf getroffen worden. Der Mann dürfte den Baum-Arm selbst abgesägt haben, berichtete die Landespolizeidirektion Niederösterreich am Montag in einer Aussendung. Der 61-Jähriges starb noch an der Unfallstelle.