Ein Autofahrer (61) aus den Niederlanden hatte in der Nacht auf Samstag einen schweren Unfall in Tirol.

Ein 61-jähriger Pkw-Lenker aus den Niederlanden hat sich bei einem Unfall in der Nacht auf Samstag in Längenfeld (Bezirk Imst) in Tirol schwere Verletzungen zugezogen. Der Mann war aus unbekannter Ursache von der Fahrbahn abgekommen und mit der Fahrerseite gegen eine Betonsäule geprallt, teilte die Polizei mit. Der Niederländer war beim Eintreffen der Rettung nicht ansprechbar.

Der 61-Jährige war gegen 1.00 Uhr von Huben kommend in Richtung Längenfeld unterwegs. Er war alleine in dem Fahrzeug und musste von der Feuerwehr aus dem Pkw geborgen werden. Nach der Erstversorgung durch die Rettung und den Notarzt musste der Mann in die Innsbrucker Klinik eingeliefert werden. Am Fahrzeug entstand Totalschaden.