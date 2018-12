Ein achtjähriger Bub ist am Freitag in St. Ulrich am Pillersee (Bezirk Kitzbühel) in Tirol von einem Pkw erfasst und zu Boden gestoßen worden.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© Fuchs

Der Bub war gemeinsam mit einem weiteren Kind unvermittelt auf die Straße gelaufen, berichtete die Polizei. Eine 38-jährige Pkw-Lenkerin aus Salzburg konnte trotz Vollbremsung nicht mehr rechtzeitig anhalten und erfasste den Achtjährigen.

Der Salzburgerin war gegen 18.00 Uhr von Waidring kommend in Fahrtrichtung St. Ulrich am Pillersee unterwegs, als auf Höhe eines Gasthauses in St. Ulrich plötzlich die beiden Kinder auf die Straße liefen. Der Achtjährige musste mit Verletzungen in das Krankenhaus St. Johann in Tirol eingeliefert werden.