In Blockfließ im Weinviertel soll ein Beziehungsstreit ein tragisches Ende genommen haben.

Ein 54-Jähriger soll am Donnerstagnachmittag im Bezirk Mistelbach drei Familienmitglieder erschossen haben. Bei den Opfern handelt es sich laut Polizei um den zwei Jahre jüngeren Bruder des Verdächtigen, seinen 92-jährigen Vater und seine 87-jährige Stiefmutter. Der Mann wurde noch am Tatort festgenommen, er leistete keinen Widerstand, teilte Sprecher Heinz Holub mit.

Der Mann aus dem Bezirk Mistelbach wurde auf eine Polizeistation in der Nähe des Tatorts gebracht. Die Einvernahme des Weinviertlers sollte in den Nachmittagsstunden stattfinden.

Lauten Knall gehört

Die Bluttat ereignete sich laut Holub gegen 14.00 Uhr. Eine Zeugin hatte einen lauten Knall gehört und die Polizei verständigt. Die Exekutive rückte mit einem Großaufgebot an Streifen an und nahm den 54-Jährigen fest. Das Landeskriminalamt - Bereich Leib und Leben sowie die Tatortgruppe - nahmen ihre Ermittlungen und ihre Arbeit am Schauplatz des Geschehens auf.

Die Tat soll laut Medienberichten auf dem Gut des Verdächtigen verübt worden sein. Demnach dürfte es Streitigkeiten in der Familie gegeben haben.