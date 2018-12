Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

JUSTIZANSTALT WELS © (c) APA/RUBRA (RUBRA)

Weil er jahrelang sexuelle Gefälligkeiten für die Bewilligung von Sozialleistungen verlangt bzw. angenommen haben soll, hat sich am Donnerstag ein mittlerweile pensionierter Beamter einer oberösterreichischen Bezirkshauptmannschaft vor dem Landesgericht Wels verantworten müssen. Weil "nur" Geschenk- und Vorteilsannahme angeklagt waren, fällte Richter Anton Weber ein Unzuständigkeitsurteil.

Die mutmaßlichen Opfer sind zwei Frauen, die Mindestsicherung u.ä. beantragt haben. Die Vorwürfe reichen weit zurück, teils bis in das Jahr 1998. Die Öffentlichkeit wurde auf Antrag eines Privatbeteiligten-Vertreters noch vor der Verlesung der Anklage ausgeschlossen.

Schwere Anschuldigungen

Am Nachmittag fällte der Einzelrichter dann aber ein Unzuständigkeitsurteil. In Verbindung mit den zahlreichen am Donnerstag gehörten Zeugen stehen für Weber schwerere Vorwürfe als angeklagt im Raum - etwa gefährliche Drohung und geschlechtliche Nötigung. Das müsste vor einem Schöffengericht verhandelt werden.

Der Angeklagte erbat sich drei Tage Bedenkzeit, Staatsanwalt Günther Diplinger gab keine Erklärung ab. Damit ist das Urteil nicht rechtskräftig.