© (c) dapd (Ronald Zak)

Ein 52-jähriger Pkw-Lenker ist am Mittwoch im Gemeindegebiet von Mieders (Bezirk Innsbruck-Land) ungebremst in einen parallel zur Straße geparkten Lkw gekracht. Laut Polizei dürfte der Mann das Schwerfahrzeug wegen der tief stehenden Sonne übersehen haben. Er wurde nach der Erstversorgung in das Krankenhaus nach Hall in Tirol eingeliefert.