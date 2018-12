Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© (c) APA/HANS KLAUS TECHT

Zu einer tätlichen Auseinandersetzung, die mit zwei Messerstichen endete, kam es Mittwoch gegen 10.10 Uhr in einer Schule in der Neubaugasse in Wien-Neubau. Aus vorerst nicht bekanntem Grund waren ein 16-Jähriger und ein 14-Jähriger aneinander geraten. Der 16-Jährige Bursch verletzte seinen Kontrahenten mit zwei Messerstichen an einem Oberschenkel und am Gesäß, erklärte ein Sprecher der Polizei und bestätigte damit einen Bericht von "Heute".

Der 14-Jährige wurde mit nicht lebensgefährlichen Verletzungen von der Wiener Berufsrettung ins AKH gebracht. Der Tatverdächtige wurde festgenommen und verhört. Opfer und Tatverdächtiger stammen aus Syrien.