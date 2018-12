Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Massenkarambolage auf der Stockerauer Schnellstraße © (c) APA/FEUERWEHR (UNBEKANNT)

Auf der Stockerauer Schnellstraße (S5) bei Tulln hat sich am Mittwochnachmittag in Fahrtrichtung Wien eine Massenkarambolage ereignet. Beteiligt waren zwei Lkw und zehn Pkw, berichtete Sonja Kellner vom Roten Kreuz. Ein Pkw-Lenker wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt und schwerst verletzt, sagte Feuerwehrsprecher Franz Resperger. Zudem soll es eine mittelschwer verletzte Person geben.

Das Rote Kreuz stand mit drei Notärzten und 34 Sanitätern im Einsatz. Auch ein Hubschrauber war nach ersten Angaben an Ort und Stelle. 80 Mitglieder von mehreren Feuerwehren standen im Einsatz. Es bildete sich kilometerlanger Rückstau, berichtete Resperger.

Unfall im Schneeregen

Der Unfall hatte sich bei Schneeregen und nasser Fahrbahn auf der S5 Richtung Wien kurz vor der Ausfahrt Tulln ereignet, berichtete Franz Resperger vom Landesfeuerwehrkommando NÖ. "Ein Lenker wurde massivst in seinem Pkw eingeklemmt und musste von der Feuerwehr mit hydraulischem Gerät befreit werden", berichtete der Sprecher. Der Fahrer wurde schwerst, eine weitere Person mittelschwer verletzt.

Ein Verletzter wurde vom Notarzthubschrauber "Christophorus 2" nach St. Pölten geflogen, teilte der ÖAMTC auf Anfrage mit. Zwei Fahrzeuge wurden in den Straßengraben geschleudert, fünf Feuerwehren wurden laut Resperger alarmiert. Die Straße war nach dem Unfall gesperrt, ÖAMTC-Angaben zufolge gab es rund fünf Kilometer Stau. Die Aufräumarbeiten sollten noch einige Stunden dauern. Die Unfallursache war vorerst unbekannt.