In diesem Wohnblock in Wien-Donaustadt passierte die tragödie © (c) APA/HERBERT P. OCZERET

Am Landesgericht für Strafsachen ist am Mittwoch der Prozess um den Tod eines Viereinhalbjährigen abgeschlossen worden, der am 26. April 2018 in Wien-Donaustadt aus dem Fenster einer im siebenten Stock gelegenen Wohnung gestürzt war. Die Anklage legt dem leiblichen Vater und der Stiefmutter gröbliche Vernachlässigung zur Last. Mit den Urteilen war nach 13.00 Uhr zu rechnen.

Während die Frau sich beim Prozessauftakt Mitte November geständig gezeigt hatte, fühlte sich der Vater "nicht schuldig". Als Zeuge wurde am zweiten Verhandlungstag ein Polizist vernommen, der den Mann unmittelbar nach dem Unglück informell befragt hatte. Während die Stiefmutter "geheult" hätte, habe der 28-Jährige "eher gefasst" gewirkt, berichtete der Polizist dem Schöffensenat (Vorsitz: Nicole Baczak). Weiters schilderte der Beamte, das Fenster im Kinderzimmer sei offen gestanden - dazu befragt, habe der Vater angegeben, es habe "wegen des Geruchs" gelüftet werden müssen.

Im Haushalt des Paares, das sich mittlerweile getrennt hat, lebten neben dem ums Leben gekommenen Buben und einer zum Unglückszeitpunkt 18 Monate alten gemeinsamen Tochter der beiden zwei Hunde und zwei Katzen. Der Fenstergriff sei außerdem "komplett abmontiert" gewesen und seiner Erinnerung zufolge frei zugänglich herumgelegen, sagte der Polizist. Direkt unter dem Fenster sei ein Sessel gestanden: "Das war alles grob fahrlässig, weil das Kind da leicht raufklettern kann."