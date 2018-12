Facebook

Symbolbild © (c) APA/dpa/Patrick Seeger

Unsachgemäß entsorgte Asche dürfte der Auslöser eines Brandes in der Nacht auf Samstag in einer Wohnung in Zirl (Bezirk Innsbruck-Land) gewesen sein, bei dem eine 84-Jährige ums Leben kam. Dies gab die Polizei am Montag bekannt. Die Pensionistin dürfte das Feuer zwar noch bemerkt und versucht haben, die Wohnung zu verlassen. Sie stürzte und starb.

Der Brand erlosch vermutlich wegen mangelnder Sauerstoffzufuhr von selbst und wurde zunächst auch von den Nachbarn nicht bemerkt. Am späten Vormittag machten sich Verwandte Sorgen, weil sie die Frau nicht erreichten. Als ein Nachbar in der Wohnung nach dem Rechten sah, fand er die 84-Jährige am Boden liegend.

Die gesamte Wohnung war laut Polizei stark verraucht. Das Landeskriminalamt Tirol hatte die Brandermittlungen übernommen. Zur Klärung der Todesursache wurde zudem eine Obduktion beantragt.