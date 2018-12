Der am Kopf Schwerverletzte konnte sich aus eigener Kraft zu einem Haus in der Linzer Altstadt schleppen.

Sujetbild © (c) APA/HANS KLAUS TECHT

Ein 18-Jähriger ist sieben Stunden, nachdem er über eine Böschung den Linzer Schlossberg hinabgestürzt war, am Sonntagvormittag gerettet worden.

Der am Kopf Schwerverletzte konnte sich schließlich aus eigener Kraft zu einem Haus in der Altstadt schleppen und sich durch Hilferufe bemerkbar machen. Der Jugendliche wurde in die Linzer Uni-Klinik eingeliefert.

Die Unfallursache war am Montag noch unklar, so die Polizei OÖ.