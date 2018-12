Junge Männer im Alter von 15 bis 20 Jahren wurden in einem gestohlenen Lieferwagen aufgegriffen, in dem auch Marihuana gefunden wurde.

Die Pakete waren geöffnet - die Männer bestritten den Diebstahl © (c) Sergejs Rahunoks - Fotolia (Sergejs Rahunoks)

Rund 60 Pakete hatte ein gestohlenes Lieferfahrzeug mit an Bord, das am Samstag in Wien-Favoriten von Polizisten wiederentdeckt wurde. Gestohlen wurde es schon am Mittwoch. In dem Wagen saßen fünf Männer im Alter von 15 bis 20 Jahren, diese wollen aber weder mit dem Kfz-Diebstahl noch mit den aufgerissen vorgefundenen Versandpaketen etwas zu tun haben, berichtete Polizeisprecherin Irina Steirer. Die Verdächtigen wurden festgenommen.

Die Beamten der Abteilung Fremdenpolizei und Anhaltevollzug (AFA) wurden bei einer Streife kurz nach 22.30 Uhr auf den Lieferwagen aufmerksam, der an der Adresse Laaer Wald beim Böhmischen Prater abgestellt war. In dem Fahrzeug saßen ein 15- und ein 18-jähriger Österreicher, ein 19 und ein 20 Jahre alter Somalier sowie ein 18-jähriger Brasilianer.

Kennzeichen abmontiert

Die Überprüfungen ergaben, dass das Auto drei Tage zuvor beim Schloss Schönbrunn entwendet und als gestohlen gemeldet worden war. Die am Fahrzeug montierten Kennzeichen waren ebenfalls am Mittwoch von einem Wagen in der Lorenz-Reiter-Straße in Wien-Simmering abmontiert worden. "Die jungen Männer sind dazu nicht geständig", betonte Steirer.

Da die Beamten Cannabisgeruch in dem Fahrzeug bemerkten, verständigten sie die Polizeidiensthundeeinheit. Mithilfe des Hundes wurde eine geringe Menge Marihuana gefunden. Alle fünf Personen wurden vorläufig festgenommen.