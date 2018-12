Facebook

Ladendiebstahl: Frau klaute Lampen im Wert von 100 Euro © (c) Fotosenmeer.nl - stock.adobe.com

Eine 39-jährige Frau stopfte am Donnerstagnachmittag in einem Baumarkt in Steyr, Oberösterreich, Lampen im Wert von rund 100 Euro in die Tasche. Das blieb nicht unbeobachtet - ein Kaufhausdetektiv wurde auf das verdächtige Verhalten aufmerksam. Als die Ladendiebin später ohne zu zahlen das Geschäft verließ, setzte er sich auf ihre Spur.

Die Frau stieg auf dem Parkplatz in ein Auto und startete. Als sie losfahren wollte, gab ihr der Kaufhausdetektiv Handzeichen und stellte sich vor das Auto, um sie am Wegfahren zu hindern. Doch sie drückte aufs Gas und hielt direkt auf den Mann zu. Er rettete sich nach eigenen Angaben, wie die Polizei in Oberösterreich berichtet, in dem er zur Seite sprang, um nicht überfahren zu werden.

Die 39-Jährige brauste davon, konnte aber wenig später von der Polizei in Garsten geschnappt werden. Die beschäftigungslose Frau gab der Polizei eine falsche Identität an.