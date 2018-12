Facebook

Die Feuerwehr hat am Freitagnachmittag in Eisenstadt einen Rehbock aus einem Eisentor befreit. Das Tier war auf einen Privatgrund gelangt und wollte diesen durch das geschlossene Tor wieder verlassen. Dabei blieb es in den Metallstäben stecken, berichtete die Stadtfeuerwehr Eisenstadt.

Stäbe auseinandergedrückt

Vorbeifahrende Jäger entdeckten den Rehbock, der schon länger in seiner misslichen Lage verharrt haben dürfte, und verständigten die Feuerwehr. Mit einem Akku-Spreizer wurden die Eisenstäbe auseinandergedrückt und das Tier in die Obhut der Waidmänner entlassen.