Ein 22-jähriger Italiener prallte auf die Windschutzscheibe und wurde neun Meter weggeschleudert. Der 17-jährige PKW-Lenker gab an, dass er bei Grün in die Kreuzung gefahren sei.

© (c) toa555 - stock.adobe.com

Ein 22-jähriger Italiener ist am Freitagabend in Linz beim Überqueren einer Straße auf dem Zebrastreifen von einem Auto angefahren und verletzt worden. Der Fußgänger prallte auf die Windschutzscheibe und wurde neun Meter vom Fahrzeug weggeschleudert, berichtete die Polizei Oberösterreich. Er wurde vom Notarzt erstversorgt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht.

Bei Rotlicht über die Straße?

Der Unfall ereignete sich um 16.40 Uhr auf der Unionstraße. Der 17-jährige Autolenker fuhr stadtauswärts. In der Kreuzungsmitte bemerkte er den Fußgänger und versuchte noch links auszuweichen. Er konnte den Unfall jedoch nicht mehr verhindern und der Fußgänger stieß beim rechten Scheinwerfer mit dem Auto zusammen. Aufgrund der verzögerten Ampelschaltung könne nicht ausgeschlossen werden, dass der Fußgänger den Schutzweg bei Rotlicht überquerte, teilte die Polizei mit. Der 17-jährige Lenker gab an, bei Grün in die Kreuzung eingefahren zu sein.