Salzburg Massenschlägerei mit mehreren Verletzten

Lokalbesitzer attackierte Gäste mit Baseballschläger. Drei Security-Mitarbeiter und vier Gäste waren ebenfalls an der Schlägerei beteiligt. Lokalbesucher wurden schwer verletzt.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© (c) romy mitterlechner - stock.adobe.com

Viel zu tun hatte die Salzburger Polizei in der Nacht auf Samstag in Wals-Himmelreich (Bez. Salzburg-Umgebung). Eine Schlägerei in einem Lokal hatte sie auf den Plan gerufen. Daran beteiligt waren der Lokalbesitzer, drei Security-Mitarbeiter und vier Gäste. Laut Landespolizeidirektion Salzburg attackierte der Besitzer die Lokalbesucher dabei mit einem Baseballschläger und verletzte sie schwer.

Streitgrund unbekannt

Nach Abschluss der Erhebungen wurden die Opfer in das Landeskrankenhaus Salzburg eingeliefert. Der genaue Grad der Verletzungen war zunächst ebenso wie der Auslöser für den Streit unbekannt.