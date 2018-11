Lebensgefahr!Warnung vor hochgiftigen Marillenkernen

Facebook

Der Natur- und Feinkosthändler Gesund & Leben in Stockach am Bodensee im deutschen Landkreis Konstanz warnte am Donnerstag vor von ihm vertriebenen Marillenkernen. In ihnen sei ein überhöhter Blausäurewert festgestellt worden, teilten das Unternehmen sowie das deutsche Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit mit. Dies könne zu Vergiftungen und zum Tod führen.

Vor dem Verzehr der Bio-Aprikosenkerne werde daher gewarnt. Blausäure ist für Menschen hochgiftig. Anzeichen für eine Vergiftung könnten starke Kopfschmerzen, Schwindel, Übelkeit, Erbrechen, Herzrasen sowie Erstickungsgefühle sein. Betroffen sei das Produkt "BIO Bittere Aprikosenkerne" in 50- und 200-Gramm-Packungen mit Mindesthaltbarkeitsdaten vom 31. Jänner 2019 bis 28. Februar 2020 (jeweils einschließlich). Die Artikelnummern lauteten 37.720 und 37.722.

Auch in Österreich erhältlich

Am Freitag warnte auch die AGES im Auftrag des Gesundheitsministeriums vor dem Verzehr der Kerne.Das Produkt wurde von Horst Bode Import-Export GmbH in Umlauf gebracht.

Folgende Mindesthaltbarkeitsdaten und Chargennummern sind laut AGES betroffen:

Mindesthaltbarkeitsdatum: 15/07/2019, 30/11/2019, 15/01/2020, 28/02/2020

Chargennummer: 1701B, 1721-Pak, 1732B, 1738B, 1739B, 1749B, 1805-Pak, 1809-Pak, 1816, 1818B-Pak, 1825, 1826, 1831, 1838