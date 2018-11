Facebook

Das Wetter dürfte in Österreich in den kommenden Tagen auf eine Zweiteilung hinauslaufen. Im Westen soll es mild werden. Dafür dürfte es am Samstag im Osten des Bundesgebietes Schnee geben, teilte die Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) am Donnerstag mit.

Freitag: Vor allem im Osten und Südosten liegen über Becken und Tälern anfangs Nebel oder Hochnebel zäh. Darüber scheint jedoch zumindest noch zeitweise die Sonne. Im Tagesverlauf breiten sich aber dichte Wolken von Vorarlberg langsam in Richtung Osten auf alle Landesteile aus und lösen schließlich auch letzte Nebelreste ab. Bis zum Abend muss außerdem vom Bodensee entlang der Alpennordseite bis ins westliche Niederösterreich mit Regen oder Schneefall gerechnet werden. Dabei kann es vor allem in Oberösterreich örtlich glatt werden. Die Schneefallgrenze liegt zwischen 1.500 Meter Seehöhe im Westen und tiefen Lagen im Osten. Es weht schwacher, im Osten auch mäßiger bis lebhafter Wind aus Südost. Die Frühtemperaturen werden minus acht bis plus vier Grad betragen, tagsüber minus zwei bis plus neun Grad Celsius.

Samstag: Von Salzburg und Oberösterreich ostwärts muss während der Vormittagsstunden noch örtlich mit Regen oder Schneefall gerechnet werden. Die Schneefallgrenze liegt zwischen 1.000 Meter Seehöhe im Westen und tiefen Lagen im äußersten Osten. Nachmittags lässt schließlich der Niederschlag ganz nach, die Chancen auf Sonnenschein steigen. Überall sonst gibt es hingegen einen Wechsel aus Sonnenschein und dichten Wolken, mit dem meisten Sonnenanteil im Süden. In den Abendstunden verdichten sich jedoch von Westen die Wolken erneut. Der Wind weht meist nur schwach aus unterschiedlichen Richtungen. Temperaturen: In der Früh minus fünf bis plus vier Grad, tagsüber minus zwei bis plus zehn Grad. Die tiefsten Werte werden im Osten gemessen.

Sonntag: Abschnittsweise gibt es im Osten und Süden sonnige Auflockerungen, sonst ziehen oft dichte Wolken durch. Eine Störung erreicht den Westen, diese bringt hier im Tagesverlauf Niederschläge. Die Schneefallgrenze liegt zwischen 1.600 und deutlich über 2.000 Meter. Langsam setzt sich auch in der Osthälfte des Bundesgebietes mildere Luft durch, vor allem auf den Bergen wird es deutlich wärmer. Der Wind weht schwach bis mäßig, im Westen teils lebhaft aus südlicher Richtung. Frühtemperaturen minus vier bis plus ein Grad, im Westen bis zu fünf Grad. Die Tageshöchsttemperaturen betragen zwischen ein und elf Grad Celsius.

Das freundlichste Wetter gibt es am Montag in den Landesteilen südlich des Alpenhauptkammes. Dort scheint oft sogar überwiegend die Sonne. Sonst liegen noch Reste einer Störung über Österreich, immer wieder regnet es. Am häufigsten fällt Regen entlang der Alpennordseite. Die Schneefallgrenze liegt meist um oder sogar über 2.000 Meter. Der Wind legt allmählich zu und frischt vor allem in Vorarlberg und Tirol im Laufe des Tages oft kräftig auf. Die Windrichtung ist dort Südwest. Frühtemperaturen: Null bis acht Grad, Tageshöchsttemperaturen zwischen acht und 13 Grad.

Am Dienstag ist dann eine Nordwestströmung wetterbestimmend. Mit dieser treffen einige Wolkenfelder ein, die sich hauptsächlich an der Alpennordseite etwas stauen können. Leichte Regenfälle sind dort möglich, oberhalb von 1.200 bis 2.000 Meter schneit es. Immer wieder gibt es aber auch Auflockerungen und sonnige Phasen, am häufigsten scheint die Sonne im Süden. Der Wind weht mäßig bis lebhaft aus West bis Nordwest. Die Frühtemperaturen betragen Null bis sieben Grad, die Tageshöchsttemperaturen fünf bis elf Grad.