© FF Pottenstein

Gestrüpp und letztlich ein Baum haben am Donnerstag in den Morgenstunden in Pottenstein (Bezirk Baden) ein Auto gebremst und vor einem Sturz in die Triesting bewahrt. Der junge Lenker blieb nach Angaben der örtlichen Feuerwehr unverletzt. Die Unfallursache war vorerst nicht bekannt.

Laut FF Pottenstein hatte der Mann am Steuer die Kontrolle über seinen Pkw verloren. Das Fahrzeug schlitterte über die Gegenfahrbahn und in die Uferböschung der Triesting, wo die Fahrt durch Gestrüpp gebremst wurde und schließlich an einem Baum endete. Der Lenker selbst alarmierte bei minus fünf Grad auf der Quecksilbersäule die Einsatzkräfte. Das nicht mehr fahrbereite Unfallauto wurde von der Feuerwehr abtransportiert.

Kameraden der FF Pottenstein bargen das Auto