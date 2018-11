Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© Eder

In einer Wohnung in Meidling attackierte ein 60-jähriger Tatverdächtiger aus seine 59-jährige Lebensgefährtin mit einem Messer. Der amtsbekannte gebürtige Österreicher stach mehrmals mit einem Küchenmesser auf die Frau ein. Die Frau erlitt oberflächliche Verletzungen im Brustbereich.

Nachbarn verständigten die Polizei. Diese nahm den Tatverdächtigen fest. Gegenüber den Beamten am Tatort gab der Mann an, in Tötungsabsicht gehandelt zu haben. Bei seiner Einvernahme verweigerte er jedoch jegliche Aussage. Der 60-Jährige wurde wegen versuchten Mordes angezeigt und von der Staatsanwaltschaft die Untersuchungshaft in Aussicht gestellt.